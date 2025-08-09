Рабин погрожував Макрону смертю через намір визнати Палестину державою

Прокуратура розпочала розслідування через погрози Макрону смертю

Паризька прокуратура почала розслідування через погрози рабина Давида Даніеля Коена на адресу президента Франції Еммануелю Макрону смертю через намір визнати Палестинську державу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BFMTV.

Приводом для початку розслідування став ролик на YouTube за 3 серпня. Там рабин казав, що Макрону слід готувати для себе труну. «Цей французький президент повинен знати – йому краще приготувати свою труну. Бог покаже йому, що означає бути таким безсоромним і мати заяви проти Бога, який сказав, що ця земля буде віддана народу Ізраїлю», – говорив рабин.

Також Коен назвав палестинців «тимчасовими кочівниками», які оселилися у Газі. Він призвав їх пакувати валізи та йти геть.

Через його заяви уряд звернувся до прокуратури. Міністр внутрішніх справ Франції Брюно Рітайо засудив Коена через «кілька огидних погроз проти президента Республіки», які є неприйнятними. У прокуратурі зазначили, що розпочато розслідування «за фактом загроз смерті на адресу президента Республіки».

Головний рабин Франції Хаїм Корсія також засудив висловлювання Коена, назвавши їх «підлими та нестерпними».

Паризька прокуратура підтвердила, що розпочала розслідування «за фактом загроз смерті на адресу президента Франції».

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що його країна визнає палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН. «Я зроблю цю урочисту заяву перед Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у вересні цього року», – сказав французький лідер.

У відповідь президент США Дональд Трамп відкинув план французького лідера, заявивши, що «ця заява не має жодної ваги».

Зі свого боку, Велика Британія та Канада також планують визнати Палестину як державу на Генасамблеї ООН.