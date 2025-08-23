Було чотири бомби: стали відомі нові деталі підриву «Північних потоків»

Німецькі слідчі стверджують, що група, котра пошкодила трубопроводи, складалася зі шкіпера, чотирьох водолазів та експерта з вибухівки

Для підриву трубопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2» у Балтійському морі використали щонайменше чотири вибухові пристрої, кожен вагою від 14 до 27 кілограмів, які встановили на глибині приблизно 70-80 метрів. Як інформує «Главком», про це повідомляє Tagesschau з посиланням на ордер на арешт українця Сергія Кузнєцова, якого в Німеччині підозрюють у підриві трубопроводів «Північний потік».

За версією слідства, Кузнєцов нібито керував диверсійною групою, яка підірвала газопроводи. Німецькі слідчі стверджують, що група складалася зі шкіпера, чотирьох водолазів та експерта з вибухівки.

Як вважає слідство, підозрювані заклали щонайменше чотири вибухівки, кожна з яких важила від 14 до 27 кілограмів та була сумішшю гексогену та октогену. Вибухівки також нібито були оснащені детонаторами уповільненої дії.

Згідно з ордером, Кузнєцов вийшов у море на орендованій яхті «Андромеда» з громади Вік, що на острові Рюген у Німеччині. 22 вересня він повернувся назад, де його забрав водій і відвіз до України. Інші члени групи, за даними слідства, повернулися до Хохе-Дюне, курортного району міста Росток, де вони раніше орендували вітрильник.

У Німеччині Кузнєцова звинувачують в «антиконституційному саботажі», «навмисному спричиненні вибуху» та «руйнуванні будівель». Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Раніше Федеральна генеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт українця Володимира З. у справі про підрив трубопроводів «Північний потік». Його мали затримати в Польщі, де він жив, але він устиг виїхати до України.

Нагадаємо, нещодавно італійська поліція заарештувала громадянина України за підозрою в координації атак на газопроводи «Північний потік» у 2022 році. Підозрюваному висунуто звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційному саботажі та руйнуванні будівель. Його заарештували вночі в італійській провінції Ріміні на Адріатичному узбережжі.

Також 49-річний громадянин України Сергій Кузнєцов, якого звинувачують у причетності до диверсії на газопроводах «Північний потік», відмовився від екстрадиції до Німеччини. Таке рішення він озвучив під час судового засідання в апеляційному суді Болоньї.