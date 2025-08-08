Благодійниця, яка збирала кошти для допомоги ЗСУ, привласнила майже 2 млн грн

Благодійниці загрожує до семи років позбавлення волі

На Фастівщині поліція викрила 29-річну уродженку Донецької області, яка незаконно використала понад 1,8 млн грн благодійних коштів. Жінці, що обіймала посаду заступника директора благодійної організації, повідомили про підозру. Їй загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Як повідомляє поліція Київщини, жінка збирала пожертви через соціальні мережі, запевняючи, що гроші підуть на підтримку Збройних Сил України. Однак під час слідства було встановлено, що в період з серпня 2024 року по травень 2025 року вона витрачала частину зібраних коштів на власні потреби.

Загальна сума привласнених грошей склала понад 1,8 млн грн.

Слідчі, під керівництвом Фастівської окружної прокуратури, повідомили ексдиректорці благодійного фонду про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання благодійних внесків).

Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, на Київщині викрито схему привласнення бюджетних коштів, виділених на відновлення житла після бойових дій. За даними слідства, йдеться про 4,6 млн грн, які мали піти на ремонт зруйнованих будинків у Бучанському районі. До організованої групи входили дев’ятеро осіб, серед яких – троє посадовців однієї з міських рад області.

Раніше у Києві Нацполіція затримала шістьох посадовців, причетних до масштабних схем із привласнення коштів міського бюджету. Серед них – керівники комунальних підприємств, що відповідають за ремонт і утримання автомобільних шляхів у Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Деснянському районах столиці, виконавець робіт КП ШЕУ Дарницького району, а також заступниця начальника відділу КК «Київавтодор».