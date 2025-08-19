РФ вбила у Харкові сім осіб. ДСНС показала наслідки удару 18 серпня (фото)
Серед загиблих учора в Харкові було двоє дітей
Рятувальники лише 19 серпня завершили аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерховій будівлі у Харкові, по якій Росія завдала удару напередодні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
«Внаслідок терористичної атаки загнули сім осіб, серед них двоє дітей. Ще 24 мешканці поранені, з них шестеро дітей. Двох людей вдалось врятувати», – розповідає ДСНС.
На місці обстрілу працювали 140 рятувальників, піротехніки, кінологи, психологи та 39 одиниць техніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського, Закарпатського гарнізонів.
За даними ДСНС, вдалося розчистити від завалів понад 1500 квадратних метрів внутрішніх приміщень будинку, вивезено близько 500 кубометрів будівельного сміття та металевих конструкцій.
«Напередодні росіяни прицільно вдарили безпілотниками по житловій багатоповерхівці в Індустріальному районі. У будинку було 119 квартир, в яких мешкали 300 осіб. На момент обстрілу вдома були близько половини з них, – розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
У будинку сталися руйнації та пожежі на першому, третьому та п’ятому поверхах. Серед тих, хто вчора вважався зниклим, дві людини вийшли на зв’язок. Ще двох дістали загиблими з-під завалів.
Нагадаємо, РФ завдала потужного удару по Харкову у ніч на 18 серпня двічі. Уперше – балістичною ракетою, а вдруге – «шахедами».
В Індустріальному районі було пряме влучення у багатоповерхівку. Пожежа охопила кілька поверхів у двох під'їздах. Напередодні окупанти завдали удару балістичною ракетою по тому ж району Харкова. Було пошкоджено понад десять багатоповерхівок, постраждали 11 мешканців.
Також РФ атакувала Суми, через що було пошкоджено навчальний заклад. Вибуховою хвилею пошкодженні фасади, вибиті вікна та двері. Обстеження території триває.