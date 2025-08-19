Головна Країна Події в Україні
РФ вбила у Харкові сім осіб. ДСНС показала наслідки удару 18 серпня (фото)

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
РФ вбила у Харкові сім осіб. ДСНС показала наслідки удару 18 серпня (фото)
фото: ДСНС Харківщини
ДСНС завершила роботи на місці влучання у Харкові

Серед загиблих учора в Харкові було двоє дітей

Рятувальники лише 19 серпня завершили аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерховій будівлі у Харкові, по якій Росія завдала удару напередодні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Внаслідок терористичної атаки загнули сім осіб, серед них двоє дітей. Ще 24 мешканці поранені, з них шестеро дітей. Двох людей вдалось врятувати», – розповідає ДСНС.

РФ вбила у Харкові сім осіб. ДСНС показала наслідки удару 18 серпня (фото) фото 1
фото: ДСНС Харківщини

На місці обстрілу працювали 140 рятувальників, піротехніки, кінологи, психологи та 39 одиниць техніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського, Закарпатського гарнізонів.

РФ вбила у Харкові сім осіб. ДСНС показала наслідки удару 18 серпня (фото) фото 2
фото: ДСНС Харківщини

За даними ДСНС, вдалося розчистити від завалів понад 1500 квадратних метрів внутрішніх приміщень будинку, вивезено близько 500 кубометрів будівельного сміття та металевих конструкцій.

РФ вбила у Харкові сім осіб. ДСНС показала наслідки удару 18 серпня (фото) фото 3
фото: ДСНС Харківщини

«Напередодні росіяни прицільно вдарили безпілотниками по житловій багатоповерхівці в Індустріальному районі. У будинку було 119 квартир, в яких мешкали 300 осіб. На момент обстрілу вдома були близько половини з них, – розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У будинку сталися руйнації та пожежі на першому, третьому та п’ятому поверхах. Серед тих, хто вчора вважався зниклим, дві людини вийшли на зв’язок. Ще двох дістали загиблими з-під завалів. 

Нагадаємо, РФ завдала потужного удару по Харкову у ніч на 18 серпня двічі. Уперше – балістичною ракетою, а вдруге – «шахедами».

РФ вбила у Харкові сім осіб. ДСНС показала наслідки удару 18 серпня (фото) фото 4
фото: ДСНС Харківщини

В Індустріальному районі було пряме влучення у багатоповерхівку. Пожежа охопила кілька поверхів у двох під'їздах. Напередодні окупанти завдали удару балістичною ракетою по тому ж району Харкова. Було пошкоджено понад десять багатоповерхівок, постраждали 11 мешканців.

РФ вбила у Харкові сім осіб. ДСНС показала наслідки удару 18 серпня (фото) фото 5
фото: ДСНС Харківщини

Також РФ атакувала Суми, через що було пошкоджено навчальний заклад. Вибуховою хвилею пошкодженні фасади, вибиті вікна та двері. Обстеження території триває.

війна ракета російська ракета дрон

