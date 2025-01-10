Чисту воду – Кривому Рогу! Фаворит президентського «Великого будівництва» отримав ще пів мільярда

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області приховала від «зайвих» очей кошторис будівництва

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області 20 грудня уклала договір із ТОВ «Автомагістраль-Південь» на проєктування та будівництво трубопроводу для скиду шахтних вод із балки Свистунова. Вартість робіт складає 457,22 млн грн, повідомляє «Главком» із покликанням на систему держзакупівель ProZorro. Закупівля відбулася без використання електронної системи, тобто без проведення відкритих торгів. Проєктування та будівництво трубопроводу відбуваються відповідно до постанови №566 Кабінету Міністрів від 6 червня 2023 року щодо ліквідації наслідків після знищення окупантами Каховської ГЕС. Проєкт фінансується з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Поруч із новим магістральним водогоном Кривого Рогу будується трубопровід для скиду шахтних вод із балки Свистунова скриншот з ProZorro

Перевірити, чи не відбувається ця закупівля за завищеними цінами, нині неможливо, оскільки Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області приховала від «зайвих» очей кошториси будівництва. А не мала би, оскільки 21 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон №3988-IX, який зобов’язує замовників оприлюднювати на ProZorro ціни на матеріальні ресурси (кошториси) протягом трьох робочих днів із дати укладення договору з підрядником чи внесення змін до цього договору. З моменту укладення договору між відомством та ТОВ «Автомагістраль-Південь» минуло понад два тижні.

Навіщо криворіжцям новий трубопровід

Після підриву Каховської ГЕС 6 червня 2023 року вода з Дніпра припинила надходити в Південне водосховище. За даними Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, тоді понад півтора мільйона людей залишилися без стабільного водопостачання. Зокрема, постраждали 70% Криворізького району (15 територіальних громад).

Найближча до Кривого Рогу вода була в річці Інгулець, що на відстані декілька десятків кілометрів. Для вирішення проблеми влада вирішила звести чотири нитки магістрального водогону Інгулець – Південне водосховище. Проєкт дістався вже згаданій фірмі «Автомагістраль-Південь». Вартість робіт – 2,4 млрд грн. Будівництво вартістю розпочалося одразу після теракту і тривало всього 11 місяців.

Будівництво магістрального водогону Інгулець – Південне водосховище коштувало державі 2,4 млрд грн скриншот з ProZorro

У серпні 2024-го водогін запрацював на повну потужність. Тоді в Агентстві відновлення зазначили, що Інгулець-Південне водосховище – найбільший інфраструктурний проєкт за роки незалежності України.

Чотири нитки труби діаметром 1200 та 1000 мм качають 400 тис. куб. м води на добу в Південне водосховище. Далі комунальне підприємство «Кривбасводоканал» проводить очищення та надає централізовану послугу з водопостачання споживачам.

Здавалося б, проблему вирішено? Формально – так, воду криворіжці отримують, але якої якості? Річ у тім, що раз на рік в Інгулець скидаються шахтні води зі ставка балки Свистунова (гідротехнічна споруда неподалік Кривого Рогу, зведена в середині 1970-х). У ставку шахтні води накопичуються внаслідок діяльності найбільших гірничорудних підприємств Кривбасу. Шахтні води, як пояснювала «Автомагістраль-Південь», дуже солоні, містять високу концентрацію хлоридів, сульфатів, брому, йоду, натрію, калію та магнію. До підриву Каховської ГЕС після скиду річище Інгульця промивалося водою із Дніпра. Тепер же постала потреба в додатковій споруді для очищення води.

Передбачається, що проблему скиду шахтних вод має вирішити ще одна нитка трубопроводу поруч із новим магістральним водогоном Інгулець – Південне водосховище, на яку держава виділяє понад 457 млн грн.

«Трубопровід має відвести шахтні води нижче водозабору. Забруднюючі речовини не потраплятимуть у воду, яка подається у місто», – зазначає підрядник.

Розробку проєкту «Автомагістраль-Південь» має завершити до кінця березня 2025 року. А побудувати трубопровід від балки Свистунова до річки Інгулець – до травня. До 6 червня об’єкт планують передати на баланс та ввести в експлуатацію.

Протяжність майбутнього трубопроводу має становити 6,6 тис. метрів, діаметр – 1 м, потужність – 10,4 млн куб. м води на рік, а пропускна здатність – 1,3 куб. м води на секунду. Прокладатиметься він як над, так і під землею.

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Обсяг фінансування проєкту у 2024 році становив 72,49 млн грн, а у 2025-му – 384,73 млн грн. Згідно з даними веб-порталу використання публічних коштів Spending, 26 грудня 2024 року «Автомагістраль-Південь» отримала 72,49 млн грн, тобто всю суму, заплановану на минулий рік.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області 26 грудня 2024 року перерхувала ТОВ «Автомагістраль-Південь» 72,49 млн грн скриншот з порталу Spending

Чим відомий переможець тендеру

«Автомагістраль-Південь» є однією з найбільших будівельних компаній, що спеціалізується на будівництві та обслуговуванні доріг, а також мостів і шляхопроводів. Крім того, це один із головних підрядників президентського проєкту «Велике будівництво» та фаворит «Укравтодору» впродовж кількох років.

За даними аналітичної платформи YouControl, зареєстрована «Автомагістраль-Південь» в Одесі 2006 року. Статутний капітал – 40 тис. грн. Володіє нею одеський бізнесмен і віцепрезидент Національної асоціації дорожників України Олександр Бойко. Від початку 2024 року фірма натендерила понад 11 млрд грн. У 2020 та 2021 роках суми держзамовлень перевищували 44 млрд на рік. Так, компанія займалась капітальними та поточними ремонтами доріг у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Харківській, Одеській областях. Тільки у 2020 році «Автомагістраль-Південь» отримала 31% усіх дорожніх підрядів України, у 2021 році – близько чверті.

Після початку повномасштабного вторгнення фірма продовжує отримувати мільярдні замовлення від держави вже не тільки на дороги та мости, але й на оборонні споруди, трубопроводи в Донецькій, Херсонській, Харківській та інших областях.

Нагадаємо, «Главком» дослідив відомості у системі держзакупівель ProZorro і на їхній основі підготував добірку найбільших будівельних тендерів 2024 року. Два серед них – на ремонт мостів поблизу фронту на Донеччині – дісталися ТОВ «Автомагістраль-Південь».

Єлизавета Жабська, «Главком»