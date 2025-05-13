Велике будівництво набирає обертів… поблизу фронту. Найдорожчі проєкти

«Главком» дослідив вісім масштабних будівельних проєктів у прифронтових регіонах вартістю понад 100 млн грн

Будувати чи не будувати? Ось у чім питання. Стоїть воно на четвертому році повномасштабної війни. У центрі дискусій – велике будівництво цивільної інфраструктури у прифронтових регіонах, на яке з державного та місцевих бюджетів виділяються мільярди гривень. Свої аргументи «за» і «проти» наводять обидва табори.

З одного боку, відновлення житла, лікарень, шкіл, дитячих садків підтримує життя в постраждалих від обстрілів та бойових дій населених пунктах та спонукає українців, які евакуювалися, повертатися до своїх домівок та працювати на українську економіку.

З іншого – є підвищений ризик, що щойно відбудовані об’єкти ворог знову зруйнує, а вкладені гроші будуть просто змарновані.

Саме так і сталося з ліцеєм у деокупованому селищі Старий Салтів Харківської області, розташованому за 17 км від кордону з РФ. Навчальний заклад зазнав суттєвих руйнувань у 2022 році під час наступу росіян. Після звільнення селища місцева влада відновила ліцей. «Слобожанська будівельна компанія «Саргон» виконувала роботи протягом 2023-2024 років. Усього на проєкт виділено близько 205 млн грн. У ніч на 6 квітня цього року Старосалтівський ліцей росіяни знову зруйнували. Дрони понівечили фасад, покрівлю, коридори та навчальні класи…

Відбудований Старосалтівський ліцей до і після обстрілу 6 квітня 2025 року фото: Сергій Бобок, Харківська обласна прокуратура

Далі – більше, через лічені дні після обстрілу Старосалтівська селищна рада замовила будівництво укриття в цьому ж ліцеї за 145 млн грн. У тендері перемогла та сама компанія, що вже відбудовувала навчальний заклад. Роботи мають виконати до кінця поточного року.

«Главком» дослідив дані держзакупівель ProZorro та з’ясував, які масштабні будівельні проєкти стартували у прифронтових регіонах від початку 2025-го.

Посад-Покровське

Найбільш вартісне прифронтове будівництво нині розгорнулося в селі Посад-Покровське, розташованому на території Чорнобаївської громади Херсонщини, що поблизу адмінмежі з Миколаївською областю. До лінії фронту – 30-40 км.

За даними Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, в ході бойових дій у 2022 році усі 940 будівель Посад-Покровського зазнали пошкоджень. 80% об'єктів зруйновані повністю та потребують нового будівництва, 20% – підлягають капітальному ремонту. Навесні 2023-го населений пункт включили в експериментальний проєкт із комплексної відбудови, який проходить під гаслом build back better (з англ. – «відбудуємо краще, ніж було»). Тоді в селі стартували будівельні роботи.

Такий вигляд обіцяно профронтовому Посад-Покровському, яке зруйнували окупанти зображення: Archimatika

Секретар виконавчого комітету Чорнобаївської сільської ради Альона Каліченко в коментарі «Главкому» зазначила, що до повномасштабного вторгнення Росії в Посад-Покровському проживали 2117 мешканців. Через бойові дії більшість виїхали. Після деокупації держава заохотила селян повертатися, пообіцявши звести їм нові домівки та встановивши модульні будиночки від ЄС для пенсіонерів і власників повністю зруйнованого житла. Станом на середину весни 2025 року, в Посад-Покровському – 770 мешканців.

Проєкт відбудови села Посад-Покровське зображення: Archimatika

У середині 2024 року відбудова села припинилась. Заступник начальника Чорнобаївської сільської військової адміністрації (СВА) Андрій Микитін у розмові з «Главкомом» пояснив: причина полягала насамперед у браку фінансування. Із підрядниками, які не захотіли продовжувати роботи за свій кошт, договори було розірвано. До того ж у цей час змінювалося керівництво у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області, яка є замовником робіт.

Із серпня уряд таки продовжив вливати гроші в експериментальний проєкт. Нещодавно начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін пообіцяв, що до кінця осені в Посад-Покровському збудують 362 будинки.

Проєкт відбудови села Посад-Покровське зображення: Archimatika

Починаючи з 2025 року, Служба відновлення оголосила тендерів на понад 1,8 млрд грн. Зокрема, замовили зведення і капітальний ремонт житлових будинків, реконструкцію системи газопостачання, капремонт вулично-дорожньої мережі, будівництво амбулаторії й центру безпеки тощо. Роботи планується виконати протягом 2025-2026 років.

Проєкт відбудови села Посад-Покровське зображення: Archimatika

Заступник начальника Чорнобаївської військової адміністрації запевнив: мешканці Посад-Покровського підтримують відбудову села. «Ми спілкуємося з людьми, чуємо їх. Ми бачимо, що багато хто повернувся. Люди хочуть повернутися у свої хати, хочуть водити дітей у садочок, у школу. До того ж це на рівні держави прийнято рішення, це президентський експериментальний проєкт із відновлення села, оскільки воно майже все зруйноване. І також це рішення було прийняте на прохання людей», – сказав Микитін.

Також посадовець зауважив, що зараз ворожа артилерія до Посад-Покровського не дістає, за останні півтора року туди нічого не прилітало.

Проєкт відбудови села Посад-Покровське зображення: Archimatika

Дніпро

У березні департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА замовив реконструкцію головного корпусу обласної дитячої лікарні у Дніпрі вартістю 776 млн грн. Підряд без конкуренції отримало ТОВ «СК Стройінвест», яке регулярного вигравало тендери на Дніпропетровщині у часи, коли керманичем регіону був Валентин Резніченко, а його радником Юрій Голик – тіньовий куратор проєкту «Велике будівництво».

За умовами договору, компанія до кінця 2027 року має демонтувати старі інженерні системи (тепло-, водо-, електропостачання), утеплити фасади, замінити покрівлю, встановити сучасні вікна і двері тощо.

Проєкт реконструкції головного корпусу Дніпропетровської обласної дитячої лікарні зображення: dream.gov.ua

Загалом, за даними журналістів-розслідувачів, від 2016 року «СК Стройінвест» натендерив на Дніпропетровщині 9,4 млрд грн. Свіжий приклад: нещодавно ця фірма виграла тендер на будівництво укриття в цій же обласній лікарні за 466 млн грн. А до цього ухопила підряд на будівництво в цьому ж закладі хірургічного корпусу за 474,5 млн грн.

Варто пригадати й знайдені в телефоні Голика листування з колишнім керівником «Стройінвесту» Денисом Островським. У повідомленнях відправник, яким найімовірніше є сам Голик, дає вказівки щодо отримання субвенцій (грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету), а також вимагає звітів щодо робіт на конкретних локаціях. У листуванні в деталях обговорюється статус тих чи інших об’єктів, а також анонсуються майбутні виділення коштів, зокрема й на ремонт лікарень.

Нині дніпровським «Стройінвестом» володіє Наталія Лазарь, а керує Сергій Гавриленко.

Зараз від Дніпра до лінії фронту – приблизно 95 км.

Миколаїв

Третій за дорожнечею будівельний проєкт стартував у Миколаєві, від якого до лінії розмежування приблизно 35 км. Департамент архітектури та капітального будівництва Миколаївської ОВА наприкінці березня оголосив тендер на реконструкцію Миколаївської обласної дитячої лікарні (четверта черга будівництва, яка передбачає реконструкцію хірургічного корпусу). Очікувана вартість закупівлі становила 614,8 млн грн.

На торги прийшли місцева компанія «Антарес-Буд» і київська «Ріола ЛТД». Обидві фірми подали стартову ціну 596,43 млн грн (97% від очікуваної суми).

Річ у тім, що Миколаївська ОВА встановила правило для всіх своїх тендерів: якщо учасник знижує свою ціну під час аукціону на понад 3% від очікуваної суми, то його ціна втрачає статус динамічної (яку можна коригувати в майбутньому) і стає твердою (фіксованою). Таким чином, якщо підрядник завершить роботи до кінця 2026 року, як вимагається у контракті, то заплатять йому за цінами, які актуальні зараз. До того ж перевищення позначки у 3% означає, що учасник торгів має відразу надати повний аналіз цін на всі будівельні матеріали, вказані в кошторисі, разом із відповідними документами.

Важливо зазначити: якщо пропозиції конкурентів однакові, то система ProZorro автоматично визнає переможцем учасника, який першим завантажив свою документацію. І ось що цікаво. «Антарес-буд» почав вантажити документи… через шість хвилин після оголошення тендеру, значно випередивши конкурента. Зазвичай цей процес займає набагато більше часу.

Ба більше, один із головних документів – лист щодо забезпечення тендерної пропозиції із зазначеною сумою в 1,85 млн грн – згідно з метаданими, які дослідили розслідувачі, було створено ще за день до оголошення тендеру. Хоча сума забезпечення, яку треба вказати в документі, стає відомою лише після оприлюднення тендеру. Утім, «Антарес-буд» дивним чином знав її наперед.

У свою чергу київська «Ріола ЛТД» зменшила цінову пропозицію на 16 млн, тобто опустилася нижче порогу у 3%. Це зобов’язувало компанію оперативно надати детальний аналіз вартості понад 1,7 тис. позицій у кошторисі (документі, де розписані всі передбачувані витрати на виконання робіт, включно з будівельними матеріалами). Виконати це у стислі строки було фактично неможливо. Таким чином, перемогу здобув «Антарес-буд».

Вартість масштабної реконструкції Миколаївської обласної дитячої лікарні оцінюється в 1,55 млрд грн скриншот презентації Миколаївської ОВА

До слова, вартість масштабної реконструкції Миколаївської обласної дитячої лікарні (усі чотири черги будівництва) оцінюється в 1,55 млрд грн.

Запоріжжя

Обласну дитячу лікарню планують покращувати і в Запоріжжі. У квітні державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області» оголосило тендер на будівництво в медзакладі хірургічного корпусу з протирадіаційним укриттям. Очікувана вартість робіт – 439,71 млн грн. Фінансуватиметься будівництво з державного і місцевого бюджетів.

За даними порталу Dream, проєкт передбачає зведення шестиповерхової будівлі з укриттям на 140 осіб. У новому корпусі зможуть одночасно лікуватися 150 важкохворих дітей. У сховищі будуть розташовані операційна та палати інтенсивної терапії на 20 ліжок.

Проєкт будівництва хірургічного корпусу Запорізької обласної дитячої лікарні зображення: dream.gov.ua

На відкриті торги подалася лише одна фірма «Будівельна компанія Кальміус» із пропозицією 439,51 млн грн. Замовник уже оприлюднив повідомлення про намір укласти з нею договір.

За даними аналітичної системи YouControl, «Будівельна компанія Кальміус» зареєстрована в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області 7 березня 2025 року, буквально за місяць до оголошення тендеру. Її директором і кінцевим бенефіціаром є громадянин Данило Сандирєв, прописаний у Запоріжжі.

Станом на початок травня лінія фронту на Запорізькому напрямку проходить приблизно за 25-30 км від Запоріжжя.

Харків

Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради у квітні замовив будівництво протирадіаційного укриття на території Харківського ліцею №24 імені І. Н. Питікова. Вартість послуг від переможця тендера – приватного підприємства «Будівельна фірма «Промтекс» – становить 135,75 млн грн. Підрядник і замовник готуються підписати договір.

Згідно з тендерною документацією, майбутнє підземне одноповерхове укриття зможе вмістити 392 особи. Доступ до сховища забезпечуватиметься через три входи, оснащені підйомником для маломобільних людей. Також проєкт включає благоустрій території: забезпечення покриття для проїзду пожежних машин та влаштування тротуарів.

Проєкт будівництва протирадіаційного укриття на території Харківського ліцею №24 імені І. Н. Питікова зображення: dream.gov.ua

Роботи мають завершитися до кінця 2026 року. Будівництво фінансується коштом державного та місцевого бюджетів.

Проєкт будівництва протирадіаційного укриття на території Харківського ліцею №24 імені І. Н. Питікова зображення: dream.gov.ua

На відкриті торги прийшла лише харківська «Будівельна фірма «Промтекс». За даними YouControl, цією компанією, заснованою у 1996 році, нині володіють Станіслав Бровін та Ірина Ярован. Фірма входить до складу засновників будівельного консорціуму «‎Білдінг Груп», що має зв’язок із групою будівельних компаній «‎Авантаж» Анатолія Денисенка, нардепа VII та VIII скликань від ‎Партії регіонів. Одним із бенефіціарів «‎Білдінг Груп» є Станіслав Києвець – помічник Денисенка.

Із 2016 року «Будівельна фірма «Промтекс» отримала від держави підрядів приблизно на 4 млрд грн.

Станом на травень 2025 року відстань від Харкова до лінії фронту на північному напрямку становить приблизно 20-30 км.

Чугуїв

Департамент капітального будівництва Харківської ОВА у березні уклав договір із ТОВ «Дрогон Еко» на будівництво укриття на території ліцею №8 у місті Чугуїв вартістю 122,87 млн грн. Завершити роботи мають до 25 грудня поточного року. Згідно з проєктом, планується звести захисну споруду на 400 осіб площею 1605 кв. м. Сховище розраховане на безперервне перебування людей протягом 48 годин. У школі планують організувати навчання для 546 учнів у звичайному або змішаному форматі у дві зміни, а також відновити роботу дитячої художньої школи.

Чугуївський ліцей №8 зображення: dream.gov.ua

Харківське ТОВ «Дрогон Еко», засноване у 2021 році, отримало підряд без конкуренції. За даними YouControl, на початку квітня у компанії змінився власник. Тепер ним є Артем Краснов, який раніше був тут же головним інженером.

ТОВ «Дрогон Еко» бере участь у закупівлях з 2023 року. З того часу компанія натендерила через Prozorro понад 340 млн грн. Що цікаво – всі підряди дісталися їй від Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА. Більшість угод уклали на відновлення будинків у місті Дергачі, яке постраждало від російської агресії.

До слова, аналітики виявили в кошторисі закупівлі завищені ціни на основні будматеріали, зокрема арматуру та бетон. Потенційна загальна сума переплати може становити понад 7,3 млн грн. Утім, ціна договору динамічна, тобто може коригуватися в процесі виконання робіт.

Відстань від Чугуєва до лінії фронту – трохи більше 40 км.

Кривий Ріг

У лютому департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА уклав договір із уже згаданим раніше фаворитом ТОВ «СК Стройінвест» на капітальний ремонт дитячого садка №180 у Кривому Розі вартістю 108,3 млн грн. Роботи фінансуються з місцевого бюджету і мають завершитися до кінця 2026 року.

«Стройінвест» забрав підряд без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Дитсадок №180 «Дюймовочка» було відкрито у Кривому Розі 1987 року за типовим проєктом, який розрахований на 12 груп та 210 місць. А у 2021-му об’єкт потрапив до президентської програми «Велике будівництво». Тоді ж і стартували роботи з його модернізації – вперше з дати відкриття. Підрядником того разу обрали той самий «Стройінвест». До повномасштабного вторгнення в Україну будівельники встигли завершити демонтаж усередині будівлі та почали працювати над покрівлею. Опісля ж проєкт став на паузу. У лютому 2025-го замовник розірвав договір зі «Стройінвестом», виплативши йому за частину виконаних робіт 19,74 млн грн.

Ремонт дитсадка №180 у Кривому Розі стартував ще у 2021 році в межах програми «Велике будівництво» фото: Дніпропетровська ОВА

Як розповідали у Дніпропетровській ОДА, у результаті ремонту від старої будівлі має залишитися тільки каркас. Новими будуть усі внутрішні комунікації, оздоблення кімнат, меблі. Дитсадок робитимуть енергоефективним. Утеплять стіни, замінять вікна на енергозберігаючі, облаштують вентильований фасад. У кімнатах на першому поверсі буде тепла підлога. Також відремонтують дитячі спальні та ігрові і зроблять їх різнокольоровими. Приведуть до ладу і територію навколо садка: встановлять кілька альтанок та ігрових майданчиків.

Проєкт ремонту дитсадка №180 у Кривому Розі фото: Дніпропетровська ОВА

Відстань від Кривого Рогу до лінії зіткнення нині – близько 65 км.

Киселівка

Ще одне масштабне будівництво очікується в уже згаданій Чорнобаївській громаді Херсонської області. Але тепер мова про населений пункт Киселівка. Село також було окуповане росіянами на початку повномасштабного вторгнення в Україну і звільнене в листопаді 2022-го. Нині відстань до лінії фронту звідси – 20-25 км.

У квітні Чорнобаївська сільрада оголосила тендер на реконструкцію будівлі Киселівської гімназії. Очікувана вартість робіт складала 100,38 млн грн. Аукціон уже завершено, на відкриті торги подалася лише одна компанія «Агенція Сіріус Груп» із пропозицією у 98,53 млн грн. Наразі ця фірма очікує остаточного рішення щодо визначення її підрядником. За інформацією з Youcontrol, це київська фірма, якою володіють Ігор та Євгенія Симоненки. Компанія почала брати участь у державних тендерах у 2024 році і за цей час встигла перемогти у двох закупівлях на загальну суму у 3,5 млн грн.

Згідно з тендерною документацією, реконструювати гімназію мають до кінця 2025-го. Серед запланованих робіт: улаштування перекриттів, гідроізоляція стін, зведення залізобетонних конструкцій та проведення демонтажних робіт. Також передбачено монтаж дверей і вікон, облаштування підйомника для людей з обмеженими можливостями, прокладання трубопроводів для опалення, водопостачання та каналізації, встановлення електромереж і вентиляції, а також противибухового пристрою та системи пожежної сигналізації. Окрім цього, необхідно закупити й встановити меблі, зокрема столи та парти, аптечки тощо.

Крім того, у навчальному закладі планується звести протирадіаційне укриття. Департамент розвитку територій Херсонської ОДА уже замовив розробку проєктно-кошторисної документації для його будівництва. За даними порталу Dream, у сховищі зможуть одночасно перебувати до 100 осіб.

Проєкт будівництва протирадіаційного укриття в Киселівській гімназії зображення: dream.gov.ua

Начальниця відділу освіти Чорнобаївської громади Галина Кливак у коментарі «Главкому» уточнила: Киселівська гімназія – це стара будівля, унаслідок обстрілів тут пошкоджені вікна, двері й дах. Нині в Киселівці проживають 215 дітей шкільного віку. Багато дітей із сім’ями повернулися сюди після деокупації. Це село, за словами посадовиці, є одним із найбезпечніших у громаді і не так сильно зазнало руйнувань, як, наприклад, згадане вище Посад-Покровське.

Зараз у гімназії діти вчаться дистанційно. Водночас «прильотів» у Киселівці вже давно не було, ворожа артилерія до села не дістає, розповів «Главкому» заступник начальника Чорнобаївської СВА Андрій Микитін. Востаннє про обстріл цього населеного пункту Херсонська ОВА повідомляла в липні 2024 року.

Передбачається, що після реконструкції гімназії діти зможуть вчитися у змішаному форматі. Оскільки укриття тут не велике, то навчальний процес буде організовано у дві зміни.

На запитання, чи доцільною є відбудова закладу, начальниця відділу освіти відповіла ствердно: «Дітям треба навчатися, ходити до школи. Якщо буде працювати школа, то, я думаю, люди будуть повертатися додому».

Єлизавета Жабська, «Главком»