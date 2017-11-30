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    РосСМИ сообщили о задержании украинского шпиона

    Сергея Сотникова депортируют в Украину
    В Тольятти задержали работника судоремонтного завода, которого якобы завербовала Служба безопасности Украины для сбора сведений о предприятии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Самарской области. Отмечается, что во время допроса Сергей Сотников якобы признался, что ранее работал сборщиком судов на
    • Сьогодні, 12:12
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    Сергея Сотникова депортируют в Украину

    В Тольятти задержали работника судоремонтного завода, которого якобы завербовала Служба безопасности Украины для сбора сведений о предприятии.

    Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Самарской области.

    Отмечается, что во время допроса Сергей Сотников якобы признался, что ранее работал сборщиком судов на Херсонском государственном заводе, и в 2016 году ему предложили помогать СБУ.

    «Мужчина согласился, ему присвоили псевдоним Серж. По словам Сотникова, перед поездкой в Россию ему поручили собрать информацию о тольяттинском заводе», - говорится в сообщении.

    Отмечается, что мужчина не успел передать собранные сведения СБУ, поэтому его не будут судить по статье «Шпионаж», а депортируют в Украину.

    Напомним, Служба безопасности Украины принудительно выдворила в Россию доверенное лицо президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

    СБУ
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