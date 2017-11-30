РосСМИ сообщили о задержании украинского шпиона
- Сьогодні, 12:12
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Сергея Сотникова депортируют в Украину
В Тольятти задержали работника судоремонтного завода, которого якобы завербовала Служба безопасности Украины для сбора сведений о предприятии.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Самарской области.
Отмечается, что во время допроса Сергей Сотников якобы признался, что ранее работал сборщиком судов на Херсонском государственном заводе, и в 2016 году ему предложили помогать СБУ.
«Мужчина согласился, ему присвоили псевдоним Серж. По словам Сотникова, перед поездкой в Россию ему поручили собрать информацию о тольяттинском заводе», - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина не успел передать собранные сведения СБУ, поэтому его не будут судить по статье «Шпионаж», а депортируют в Украину.
Напомним, Служба безопасности Украины принудительно выдворила в Россию доверенное лицо президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова.