Суд арестовал одесского бизнесмена Альперина
- Вчора, 16:49
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Подозреваемому во взяточничестве назначен залог в 20 млн грн
Печерский райсуд Киева в четверг, 30 ноября, разрешил арестовать одесского бизнесмена Вадима Альперина в зале суда. Он может выйти из СИЗО под залог в 20 млн 800 грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Решение о мере пресечения вынесла судья Екатерина Москаленко.
Как известно, ГПУ требовала залог в 50 млн грн.
Сам Альперин оставил решение суда без комментариев.
Как известно, бизнесмен является гражданином Израиля, но также имеет постоянное место жительства в Одессе.
Напомним, 24 ноября в НАБУ заявили, что разоблачили подозреваемого, который предлагал сотруднику антикоррупционного бюро неправомерную выгоду в размере $800 тысяч.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что подозреваемым является известный одесский контрабандист Вадим Альперин.