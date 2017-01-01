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    Суд арестовал одесского бизнесмена Альперина

    Подозреваемому во взяточничестве назначен залог в 20 млн грн
    Печерский райсуд Киева в четверг, 30 ноября, разрешил арестовать одесского бизнесмена Вадима Альперина в зале суда. Он может выйти из СИЗО под залог в 20 млн 800 грн. Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Решение о мере пресечения вынесла судья Екатерина Москаленко. Как известно, ГПУ требовала залог в 50 млн грн. Сам Альперин оставил решение суда без
    • Вчора, 16:49
    • Розсилка
    Альперин и его защитники
    Фото: Цензор.НЕТ
    Альперин и его защитники

    Подозреваемому во взяточничестве назначен залог в 20 млн грн

    Печерский райсуд Киева в четверг, 30 ноября, разрешил арестовать одесского бизнесмена Вадима Альперина в зале суда. Он может выйти из СИЗО под залог в 20 млн 800 грн.

    Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

    Решение о мере пресечения вынесла судья Екатерина Москаленко.

    Как известно, ГПУ требовала залог в 50 млн грн.

    Сам Альперин оставил решение суда без комментариев.

    Как известно, бизнесмен является гражданином Израиля, но также имеет постоянное место жительства в Одессе.

    Напомним, 24 ноября в НАБУ заявили, что разоблачили подозреваемого, который предлагал сотруднику антикоррупционного бюро неправомерную выгоду в размере $800 тысяч.

    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что подозреваемым является известный одесский контрабандист Вадим Альперин.

    суд НАБУ
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