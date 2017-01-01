Суд арестовал одесского бизнесмена Альперина

Подозреваемому во взяточничестве назначен залог в 20 млн грн

Печерский райсуд Киева в четверг, 30 ноября, разрешил арестовать одесского бизнесмена Вадима Альперина в зале суда. Он может выйти из СИЗО под залог в 20 млн 800 грн. Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Решение о мере пресечения вынесла судья Екатерина Москаленко. Как известно, ГПУ требовала залог в 50 млн грн. Сам Альперин оставил решение суда без