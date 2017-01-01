В МИД России объяснили выдворение польского историка

По словам Марии Захаровой, Глембоцкий покинул российскую территорию 25 ноября

В МИД России подтвердили факт выдворения из России гражданина Польши Генрика Глембоцкого - сотрудника института истории Ягеллонского университета в Кракове и регионального подразделения польского Института национальной памяти. «24 ноября он был официально уведомлен о том, что в соответствии с Федеральном законом от 15 августа 1996 г.



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По словам Марии Захаровой, Глембоцкий покинул российскую территорию 25 ноября

В МИД России подтвердили факт выдворения из России гражданина Польши Генрика Глембоцкого - сотрудника института истории Ягеллонского университета в Кракове и регионального подразделения польского Института национальной памяти.

«24 ноября он был официально уведомлен о том, что в соответствии с Федеральном законом от 15 августа 1996 г. «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» принято решение о нежелательности его пребывания в нашей стране. 25 ноября Глембоцкий покинул российскую территорию», - сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, которую цитирует пресс-служба министерства.

Захарова напомнила, что 11 октября польские власти «по абсурдным обвинениям» выслали из Польши российского ученого-историка (Дмитрия Карнаухова. - Ред.), занимавшегося там преподавательской деятельностью.

«Меры, принятые в отношении Глембоцкого, являются ответом на этот недружественный акт», - подчеркнула представитель МИД России.

Напомним, ранее появилась информация о том, что польский историк Генрик Глебоцкий был выслан из России после того, как он выступал с лекциями в Санкт-Петербурге о «красном терроре».