В МИД России объяснили выдворение польского историка
- Вчора, 18:50
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Розсилка
По словам Марии Захаровой, Глембоцкий покинул российскую территорию 25 ноября
В МИД России подтвердили факт выдворения из России гражданина Польши Генрика Глембоцкого - сотрудника института истории Ягеллонского университета в Кракове и регионального подразделения польского Института национальной памяти.
«24 ноября он был официально уведомлен о том, что в соответствии с Федеральном законом от 15 августа 1996 г. «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» принято решение о нежелательности его пребывания в нашей стране. 25 ноября Глембоцкий покинул российскую территорию», - сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, которую цитирует пресс-служба министерства.
Захарова напомнила, что 11 октября польские власти «по абсурдным обвинениям» выслали из Польши российского ученого-историка (Дмитрия Карнаухова. - Ред.), занимавшегося там преподавательской деятельностью.
«Меры, принятые в отношении Глембоцкого, являются ответом на этот недружественный акт», - подчеркнула представитель МИД России.
Напомним, ранее появилась информация о том, что польский историк Генрик Глебоцкий был выслан из России после того, как он выступал с лекциями в Санкт-Петербурге о «красном терроре».