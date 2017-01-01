Взрыв в Никополе: родственники рассказали, что сломило «подрывника»

Тапаев очень гордился сыном Ризваном, который учился на политолога

51-летний Руслан Тапаев, который 30 ноября бросил в здании Никопольского горсуда две гранаты, беспокоился, что подозреваемых в убийстве его сына выпустят из СИЗО. Об этом рассказала невестка Тапаева, Анна Шевченко. «В убийстве обвинили троих, но на самом деле там было семь человек и самый главный, организатор, проходил по делу как свидетель.



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Фото: ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Место взрыва

Тапаев очень гордился сыном Ризваном, который учился на политолога

51-летний Руслан Тапаев, который 30 ноября бросил в здании Никопольского горсуда две гранаты, беспокоился, что подозреваемых в убийстве его сына выпустят из СИЗО. Об этом рассказала невестка Тапаева, Анна Шевченко.

«В убийстве обвинили троих, но на самом деле там было семь человек и самый главный, организатор, проходил по делу как свидетель. По моим сведениям, он сбежал из Украины. Руслан беспокоился, что и этих троих выпустят, тем более что 3 декабря истекал очередной срок содержания их под стражей. Он не мог этого допустить. Он просто жил этими судами и верой в то, что убийц накажут», - говорит Анна, которую цитирует «КП в Украине».

По ее словам, Тапаев очень гордился сыном Ризваном, который учился на политолога, занимался общественной и политической деятельностью. Наглое и дерзкое убийство Ризвана посреди белого дня в Никополе стало для Тапаева настоящим ударом.

«Отец вообще после случившегося потерялся, ему уже ничего не нужно было», - подчеркнула Анна.

Она считает, то, что заседание 30 ноября по сути так и не состоялось, сломило Тапаева, и он взорвал в зале суда две гранаты.

Напомним, 30 ноября в 11:20 в Никопольском районном суде во время слушания дела об убийстве произошло ЧП. Отец пострадавшего вытащил две гранаты и взорвал их.

Мужчина погиб, позже в больнице скончался один из подозреваемых.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что МВД в будущем предпримет необходимые меры для неповторения подобных ситуаций в судах.