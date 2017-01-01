Взрывы в никопольском суде: полиция обыскала дом «подрывника»

Установлен автомобиль «Mercedes Vito», на котором мужчина приехал в суд

По состоянию на 1 декабря в больнице находятся шесть пострадавших в результате взрыва в никопольском суде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Днепропетровской области. Среди пострадавших - двое подсудимых, два сотрудника полиции и два гражданских лица. «Остальные лечатся амбулаторно», - говорится в сообщении. Полицейские



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ГУ Нацполиции Днепропетровской области

Установлен автомобиль «Mercedes Vito», на котором мужчина приехал в суд

По состоянию на 1 декабря в больнице находятся шесть пострадавших в результате взрыва в никопольском суде.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

Среди пострадавших - двое подсудимых, два сотрудника полиции и два гражданских лица.

«Остальные лечатся амбулаторно», - говорится в сообщении.

Полицейские провели обыски по месту жительства 51-летнего мужчины, который на заседании суда подорвал гранаты. Также установлен автомобиль «Mercedes Vito», на котором он приехал в суд.

Напомним, 30 ноября в 11:20 в Никопольском районном суде во время слушания дела об убийстве произошло ЧП. Отец пострадавшего вытащил две гранаты и взорвал их.

Мужчина погиб, позже в больнице скончался один из подозреваемых.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что МВД в будущем предпримет необходимые меры для неповторения подобных ситуаций в судах.