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    Взрывы в никопольском суде: полиция обыскала дом «подрывника»

    Установлен автомобиль «Mercedes Vito», на котором мужчина приехал в суд
    По состоянию на 1 декабря в больнице находятся шесть пострадавших в результате взрыва в никопольском суде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Днепропетровской области. Среди пострадавших - двое подсудимых, два сотрудника полиции и два гражданских лица. «Остальные лечатся амбулаторно», - говорится в сообщении. Полицейские
    • Сьогодні, 11:41
    • Розсилка
    ГУ Нацполиции Днепропетровской области

    Установлен автомобиль «Mercedes Vito», на котором мужчина приехал в суд

    По состоянию на 1 декабря в больнице находятся шесть пострадавших в результате взрыва в никопольском суде.

    Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

    Среди пострадавших - двое подсудимых, два сотрудника полиции и два гражданских лица.

    «Остальные лечатся амбулаторно», - говорится в сообщении.

    Полицейские провели обыски по месту жительства 51-летнего мужчины, который на заседании суда подорвал гранаты. Также  установлен автомобиль «Mercedes Vito», на котором он приехал в суд.

    Напомним, 30 ноября в 11:20 в Никопольском районном суде во время слушания дела об убийстве произошло ЧП. Отец пострадавшего вытащил две гранаты и взорвал их.

    Мужчина погиб, позже в больнице скончался один из подозреваемых.

    Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что МВД в будущем предпримет необходимые меры для неповторения подобных ситуаций в судах.

    суд
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