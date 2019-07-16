Вера Брежнева поделилась трепетными кадрами с мужем



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tv.ua

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая строит карьеру в России и является супругой популярного музыкального продюсера Константина Меладзе, активно ведет свою страницу в Instagram и часто балует поклонников новыми фотографиями

Так, в этот раз артистка порадовала подписчиков новым весьма необычным фото.

На своей странице в соцсети Вера Брежнева опубликовала интересную фотографию, на которой позирует вместе со своим супругом известным композитором и продюсером с Константином Меладзе.

Надо сказать, что такие фото певица публикует крайне редко, поскольку тщательно скрывает личную жизнь от общественности.

instagram.com/ververa

Однако, в этот раз не сдержалась и выложила, а в подписи к снимку похвасталась важным достижением.

«Ещё один повод для счастья. «ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА» продержалась 20 недель в хит-параде @russkoe_radio, а значит получит Золотой Граммофон, а значит ВЫ голосовали, а значит она пришлась вам по душе! А значит люди любят друг друга! Вот это и есть огромное счастье! Для автора и исполнительницы. @kate_kondratieva», - написала Вера Брежнева.

Джерело: znaj.ua