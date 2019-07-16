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    Фото

    Вера Брежнева поделилась трепетными кадрами с мужем

    • Розсилка
    Вера Брежнева поделилась трепетными кадрами с мужем
    tv.ua

    Известная украинская певица Вера Брежнева, которая строит карьеру в России и является супругой популярного музыкального продюсера Константина Меладзе, активно ведет свою страницу в Instagram и часто балует поклонников новыми фотографиями

    Так, в этот раз артистка порадовала подписчиков новым весьма необычным фото.

    На своей странице в соцсети Вера Брежнева опубликовала интересную фотографию, на которой позирует вместе со своим супругом известным композитором и продюсером с Константином Меладзе. 

    Надо сказать, что такие фото певица публикует крайне редко, поскольку тщательно скрывает личную жизнь от общественности. 

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    instagram.com/ververa

    Однако, в этот раз не сдержалась и выложила, а в подписи к снимку похвасталась важным достижением.

    «Ещё один повод для счастья. «ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА» продержалась 20 недель в хит-параде @russkoe_radio, а значит получит Золотой Граммофон, а значит ВЫ голосовали, а значит она пришлась вам по душе! А значит люди любят друг друга! Вот это и есть огромное счастье! Для автора и исполнительницы. @kate_kondratieva», - написала Вера Брежнева.

    Джерело: znaj.ua

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