Модель разделась на Новом мосту в Днепре (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/asi_mikovich

Аси Микович опубликовала очень пикантное фото на странице и сделала громкое заявление.

Пари между Владимиром Зеленским и мэром Днепра Борисом Филатовым привлекло большое внимание общественности и некоторые решили на этом не только заработать, делая ставки, но и обрести популярность.

Так, девушка, которая обещала раздеться на Новом мосту в Днепре, сдержала свое обещание, но выполнила его не полностью. Девушка разместила в социальной сети снимок, на котором она в обнаженном виде запечатлена на мосту. Фотография размещена в Instagram-аккаунте девушки.

instagram.com/asi_mikovich

«Принимаю эстафету - пари продолжается. Как оказалось, не все знают про кота Шредингера (рекомендую загуглить) так, что от комментариев воздержусь, чтобы кто-то в очередной раз не увидел подвоха в моих словах», – написала модель.

Девушка подчеркнула, что ожидает результатов спора:

«А теперь к важному: шоу завтра не будет, ждем результатов спора и наслаждаемся фото», – добавила Микович.

instagram.com/asi_mikovich

Помимо фото девушка в своей истории в социальной сети опубликовала видео, на котором она в прозрачном платье стоит на мосту.

Джерело: rbc.ua