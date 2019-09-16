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    Фото

    Модель разделась на Новом мосту в Днепре (фото)

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    Модель разделась на Новом мосту в Днепре (фото)
    instagram.com/asi_mikovich

    Аси Микович опубликовала очень пикантное фото на странице и сделала громкое заявление.

    Пари между Владимиром Зеленским и мэром Днепра Борисом Филатовым привлекло большое внимание общественности и некоторые решили на этом не только заработать, делая ставки, но и обрести популярность.

    Так, девушка, которая обещала раздеться на Новом мосту в Днепре, сдержала свое обещание, но выполнила его не полностью. Девушка разместила в социальной сети снимок, на котором она в обнаженном виде запечатлена на мосту. Фотография размещена в Instagram-аккаунте девушки.

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    instagram.com/asi_mikovich

    «Принимаю эстафету - пари продолжается. Как оказалось, не все знают про кота Шредингера (рекомендую загуглить) так, что от комментариев воздержусь, чтобы кто-то в очередной раз не увидел подвоха в моих словах», – написала модель.

    Девушка подчеркнула, что ожидает результатов спора:

    «А теперь к важному: шоу завтра не будет, ждем результатов спора и наслаждаемся фото», – добавила Микович.

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    instagram.com/asi_mikovich

    Помимо фото девушка в своей истории в социальной сети опубликовала видео, на котором она в прозрачном платье стоит на мосту.

    Джерело: rbc.ua

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