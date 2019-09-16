Экс-дизайнеры Apple создали кольцо целиком из бриллианта (фото)



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Разработчики показали ювелиное изделие размером в 45 карат

Дизайнеры Джонатан Айв и Марк Ньюсон, бывшие сотрудники компании Apple, показали, как выглядит кольцо, созданное полностью из бриллианта. Об этом пишет Dezeen.

Дизайн кольца был разработан в прошлом году для благотворительной акции по борьбе со СПИДом (Red). Украшение ушло с молотка на аукционе Sotheby's за $ 256 250. Кольцо, вырезанное из цельного бриллианта, изготовили по индивидуальным меркам владельца уже после аукциона.

Воссоздать украшение взялся ведущий американский производитель бриллиантов, выращенных в лабораторных условиях, Diamond Foundry. Для этого сотрудники компании вырастили 45-каратный алмаз, разрезали его с помощью лазера, управляемого водяной струей толщиной в микрометр, и отполировали. Готовое изделие соответствует первоначальному дизайну Айва и Ньюсона, в том числе имеет обещанные 2000-3000 граней.

Diamond Foundry выращивает алмазы на своем заводе в Сан-Франциско, используя процесс, который имитирует естественное образование драгоценных камней в недрах земли. "Проект такого масштаба не был бы возможен с использованием добытого алмаза, – прокомментировал генеральный директор компании Мартин Рощейзен. — Мастерство, с которым выполнено кольцо (Red), является важной вехой в алмазной индустрии".

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Джерело: Buro 24/7