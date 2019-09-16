Одни кости: невеста Розенко ужасает подписчиков внешним видом



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«Напоминает людей в голодомор», - пишут в комментариях

Невеста бывшего вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, телеведущая Елена-Кристина Лебедь удивила своих подписчиков фотографией с отдыха. Формы звезды заставили ее фанатов активно желать ей хотябы немного поправиться.

Так, на фото, которое появилось в Instagram Елены-Кристины Лебедь, она позирует в закрытом леопардовом купальнике на пляже. Скорее всего, фото было сделано во время летнего отдыха с вице-премьером в Батуми.

Правда, в комментариях пользователи раскритиковали слишком субтильную фигуру телеведущей.

«Жесть… Уродство», «Кристина, срочно нужно делать пост о вашем питании!!! Делитесь))) я в шоке с комментов и комментаторов, вы-супер», «Я люблю и уважаю тебя , есть за что )! Ты прости конечно но видок не очень... хочется накормить , и одеть) Не в костях дело..., просто не аппетитно , вот и все», «почему вы такая худая,это разве нормально??одни кости», «Напоминает людей в голодомор. Простите, ни в коем случае не хочу обидеть вас, просто у меня шок от увиденного. Это не нормально», - пишут в комментариях.

Джерело: znaj.ua