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    Одни кости: невеста Розенко ужасает подписчиков внешним видом

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    Одни кости: невеста Розенко ужасает подписчиков внешним видом
    tv.ua

    «Напоминает людей в голодомор», - пишут в комментариях

    Невеста бывшего вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, телеведущая Елена-Кристина Лебедь удивила своих подписчиков фотографией с отдыха. Формы звезды заставили ее фанатов активно желать ей хотябы немного поправиться.

    Так, на фото, которое появилось в Instagram Елены-Кристины Лебедь, она позирует в закрытом леопардовом купальнике на пляже. Скорее всего, фото было сделано во время летнего отдыха с вице-премьером в Батуми.

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    instagram.com/elena_kristina_lebed
    instagram.com/elena_kristina_lebed
    instagram.com/elena_kristina_lebed

    Правда, в комментариях пользователи раскритиковали слишком субтильную фигуру телеведущей.

    «Жесть… Уродство», «Кристина, срочно нужно делать пост о вашем питании!!! Делитесь))) я в шоке с комментов и комментаторов, вы-супер», «Я люблю и уважаю тебя , есть за что )! Ты прости конечно но видок не очень... хочется накормить , и одеть) Не в костях дело..., просто не аппетитно , вот и все», «почему вы такая худая,это разве нормально??одни кости», «Напоминает людей в голодомор. Простите, ни в коем случае не хочу обидеть вас, просто у меня шок от увиденного. Это не нормально», - пишут в комментариях.

    Джерело: znaj.ua

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