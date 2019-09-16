Олег Сенцов выложил единственную фотографию из российской тюрьмы

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facebook.com/oleg.sentsov

Фотографию Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook

Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов, более пяти лет проведший за решеткой в РФ, на своей странице в Facebook показал фото из тюрьмы. По словам режиссера, такое фото у него одно, оно сделано в канун Нового 2016 года.

«Заключенным не полагаются ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял. Улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут. Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун Нового 2016 года», – написал Сенцов.

facebook.com/oleg.sentsov

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины.