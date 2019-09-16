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    Арсен Аваков позирует вместе с бойцами Нацгвардии (фото)

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    Арсен Аваков позирует вместе с бойцами Нацгвардии (фото)
    facebook.com/arsen.avakov.1

    По словам Арсена Авакова, фото было сделано во время совместных учений украинских силовых ведомств

    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разместил в Instagram фото, на котором он позирует вместе с бойцами Национальной гвардии.

    «Пока в Киеве кипят политические страсти - мы тут на полигоне Нацгвардии Старе проводим учения ГСЧС, полиции, пограничников и нацгвардии. Снайперы - одни из лучших! И только я один не замаскирован. Снайперская мода трех сезонов - лето, весна/осень, зима», - подписал он снимок.

    Глава МВД также отметил высокий уровень подготовки этих военных специалистов.

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    instagram.com/arsenik78

    Напомним, что президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о Нацгвардии, что предусматривает ее вывод из системы Министерства внутренних дел и подчинение ее напрямую главе государства.  

    Зеленский предлагает убрать из закона фразу о том, что Нацгвардия входит в систему Министерства внутренних дел и добавить такой пункт: «Деятельность Национальной гвардии Украины направляется Президентом Украины через командующего Национальной гвардии Украины, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией Украины».

    Джерело: strana.ua

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