Арсен Аваков позирует вместе с бойцами Нацгвардии (фото)



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По словам Арсена Авакова, фото было сделано во время совместных учений украинских силовых ведомств

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разместил в Instagram фото, на котором он позирует вместе с бойцами Национальной гвардии.

«Пока в Киеве кипят политические страсти - мы тут на полигоне Нацгвардии Старе проводим учения ГСЧС, полиции, пограничников и нацгвардии. Снайперы - одни из лучших! И только я один не замаскирован. Снайперская мода трех сезонов - лето, весна/осень, зима», - подписал он снимок.

Глава МВД также отметил высокий уровень подготовки этих военных специалистов.

instagram.com/arsenik78

Напомним, что президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о Нацгвардии, что предусматривает ее вывод из системы Министерства внутренних дел и подчинение ее напрямую главе государства.

Зеленский предлагает убрать из закона фразу о том, что Нацгвардия входит в систему Министерства внутренних дел и добавить такой пункт: «Деятельность Национальной гвардии Украины направляется Президентом Украины через командующего Национальной гвардии Украины, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией Украины».

Джерело: strana.ua