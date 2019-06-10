20 лет назад и сегодня: как изменились героини сериала «Секс в большом городе»



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vogue.ua

6 июня 1998 года на канале HBO вышел первый эпизод телесериала «Секс в большом городе». За пару дней до официальной премьеры состоялся его закрытый показ. Вспомним, как это было и чем 20 лет спустя занимаются главные героини шоу

Актрисе Саре Джессике Паркер досталась главная роль в сериале – колумнистки Кэрри Брэдшоу, живущей на Манхэттене и находящейся в постоянном поиске принца на белом коне. В жизни актриса уже давно счастлива с мужем Мэтью Бродериком, с которым вместе уже более 20 лет. Именно с ним она и пришла на ту закрытую премьеру, выбрав узкое платье оттенка топленого молока.

После роли Кэрри она сыграла более, чем в 10 фильмах, но в сердцах миллионов все равно осталась энергичной журналисткой, бегущей по Нью-Йорку в туфлях Manolo Blahnik. Как и у мисс Брэдшоу, у Паркер была и есть огромная страсть к моде. Именно она сейчас занимает все больше ее времени - актриса успешно развивает обувный бренд SJP, сотрудничает с GAP и даже занялась созданием ювелирных украшений.

Синтия Никсон, больше известная как рыжеволосая феминистка Миранда Хоббс, первую славу получила на театральных подмостках и еще до выхода сериала была номинирована на престижную премию "Тони". Однако весь мир ее запомнил именно в роли Хоббс, за которую она даже получила статуэтку «Эмми». На премьере сериала в 1998-м Никсон поразила собравшихся панковской прической, еще раз дав понять, что общепринятые стандарты для нее не указ.

Спустя 20 лет Никсон продолжает свою борьбу со штампами и клише, а в марте 2018-го и вовсе объявила о намерении выдвигаться на пост губернатора Нью-Йорка. Теперь, правда, она носит лаконичные брючные двойки и с волосами больше не шутит.

У Ким Кэтролл в «Сексе в большом городе» была роль соблазнительной и сексапильной Саманты, которая в отношениях с мужчинами не боялась сама брать инициативу в свои руки. Сериал принес ей рекламный контракт с Pepsi и предложение написать книгу о сексе - они уже выпустила их три. Образ Кэтролл на премьере в 1998-м был соответствующий – ярко-красное облегающее платье уже давало понять, что в ее героине кроется ни один вулкан страстей.

Спустя 20 лет 61-летняя Кэтролл не любит вспоминать о сериале и даже отказалась от продолжения съемок, отчего поссорилась с Сарой Джессикой Паркер. В конце прошлого года на шоу британского ток-шоу Life Stories с Пирсом Морганом она рассказала, что именно из-за телешоу не родила детей. Сегодня Кэтролл живет в Лондоне и редко появляется на публике.

Актрисе Кристин Дэвис досталась роль прекрасной Шарлотты Йорк, для которой во главе угла всегда были семейные ценности. На премьере в 1998-м от нее было взгляд не отвести в платье-футляре на тонких бретелях в оранжево-золотистой гамме.

Сегодня Дэвис сосредоточена на воспитании детей. В мае 2018-го она усыновила второго ребенка. Также актриса воспитывает семилетнюю Джемму Роуз.

Джерело: vogue.ua