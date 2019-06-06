Сравниваем фото реальных людей с персонажами мини-сериала «Чернобыль»



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boredpanda.com

26 апреля 1986 года скачок напряжения на четвертом реакторе Чернобыльской атомной электростанции в Припяти, Украина, привел к серии огромных взрывов

Сила взрывов взорвала крышку реактора из армированной стали и бетона и раскрыла его смертельное содержимое всему миру.

Огромное радиоактивное облако было выброшено в атмосферу и пролетело через северную и западную Европу, вплоть до Соединенных Штатов. Авария остается самой страшной ядерной катастрофой в мире, и в отличие от землетрясения в Японии на Фукусиме, Чернобыль был вызван человеческой ошибкой.

Смертельный взрыв убил от 34 до 51 человека в ту ночь в результате первоначального взрыва или острого радиационного синдрома (ОЛБ). Тем не менее, долгосрочные последствия гораздо более коварны, по оценкам, в диапазоне от 4000 до 734 000 жизней, погибших в результате облучения станции.

Усилия по сдерживанию площадки все еще продолжаются, при этом первоначальный бетонный «саркофаг», построенный над обнаженным реактором, начинает разрушаться, что означает, что необходимо будет найти новое решение.

Событие прочно вошло в общественное сознание с выпуском признанного критиками мини-сериала HBO «Чернобыль», который дает драматизированную, но довольно точную интерпретацию взрыва и его последствий.

В этом списке мы сравниваем актерский состав шоу с их реальными коллегами, и, как вы можете видеть, они действительно отлично поработали.

Джерело: boredpanda.com