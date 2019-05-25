21-летняя Камила Морроне: лучшие фото возлюбленной Леонардо Ди Каприо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/camilamorrone

На Каннском кинофестиваля прошла одна из главных премьер этого года – Квентин Тарантино показал здесь свой новый фильм «Однажды в Голливуде», главные роли в котором сыграли Леонардо ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби

Камила Морроне моложе оскароносного актера на 23 года, но это не мешает строить им крепкие отношения. Девушка прибыла на премьеру нового фильма Леонардо Ди Каприо, поддержать бойфренда, а также показать себя во всей красе.

О романе 44-летнего голливудского актера и 21-летней аргентинской модели стало известно в начале 2018 года. С тех пор папарацци систематически фотографировали вместе влюбленных. Ди Каприо, по сообщениям, уже даже познакомился с родителями девушки.

Влюбленные часто попадают в объективы журналистов на прогулке, в ресторане и даже на отдыхе в теплых краях. Между тем, они еще ни разу официально не выходили в свет и не позировали перед публикой.

Даже на Каннском кинофестивале 2019 Лео и Камила избегали друг друга.

Актер приехал представить новый фильм, в котором он сыграл ключевую роль. И Морроне тоже была там. Пара уже несколько дней находится в Каннах, Франция. В то время как падчерица Аль Пачино активно посещала кинематографическое событие, Лео, видимо, расслаблялся в отеле.

Однажды парочка попала в объективы папарацци во время прогулки. 21-летняя красавица позировала в белом платье в горох, когда Ди Каприо, как идеальный парень, смиренно делал снимки.

Модель завсегдатай светских мероприятий. В начале 2019 года она восхитила публику своим появлением на препати «Оскар», вечеринке известного издания. Девушка позировала в облегающем белом платье с открытой спиной.

Джерело: joinfo.ua