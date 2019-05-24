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    Фото

    Белла Хадид в испанском Vogue: соблазнительные фото

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    Белла Хадид в испанском Vogue: соблазнительные фото
    instagram.com/bellahadid

    Новые снимки появились на Instagram-странице Vogue Spain, анонсировав выход следующего выпуска

    Американская модель Белла Хадид уже пятый раз в этом году снялась для знаменитого глянца Vogue. На этот раз ее пригласили стать главной героиней испанского издания. Июньский выпуск глянца следует ожидать уже в эти недели, а вот поклонники модели могут насладиться новыми фотографиями.

    Кроме журнала читатели смогут приобрести и цифровой выпуск издания, который в течение последних месяцев становится настоящим трендом в фешн-индустрии. Автором снимков стала знаменитая фэшн-фотограф Зои Гроссман.

    Для нового фотосета Белла Хадид надела вещи люксовых брендов Yves Saint Laurent и Burberry, которые подобрала фэшн-стилист Vito Castelo. На первой обложке звезда примерила очаровательный бежевый топ с цветочным принтом, а также парео с черными и красными блестками, которое подвязала на бедрах. С ее топа свисала серебристая цепочка, а в качестве украшения Белла выбрала нежные летние серьги.

    Что касается обложки для цифрового экземпляра, то Белла предстала на черно-белом снимке в обольстительном купальнике черного цвета и стильных сережках. 

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    instagram.com/bellahadid
    instagram.com/bellahadid
    instagram.com/bellahadid
    instagram.com/bellahadid
    instagram.com/bellahadid
    instagram.com/bellahadid
    instagram.com/bellahadid
    instagram.com/bellahadid
    instagram.com/bellahadid
    instagram.com/bellahadid
    instagram.com/bellahadid

    Сейчас уже появились все фотографии со съемки, которые были сделаны на морском пляже.

    Джерело: 24tv.ua

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