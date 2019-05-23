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    Рианна представила первую коллекцию Fenty

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    Рианна представила первую коллекцию Fenty

    Несколько недель назад поступило официальное подтверждение, что Рианна запускает с LVMH свой собственный модный бренд

    Сейчас же барбадосская певица представила первые вещи из дебютной коллекции Fenty, подогревая интерес своих поклонников. Рианна снялась для первой digital-обложки T: The New York Times Style Magazine. 

    Вещи из первой линейки Рианны полностью отвечают стилю певицы: джинсовые платья, двубортные жакеты и платья-рубашки сложного кроя. Все наряды дополнены солнцезащитными очками-масками и босоножками с ремешками.

    «Я постепенно развивалась в мире моды, — рассказывает Рианна. — Сначала я носила модные вещи, покупала их, стала узнаваемой благодаря моему стилю, а затем начала сотрудничать с брендами. Я никогда не хотела просто ставить свое  и продавать лицензии. Я очень практична, поэтому не думала торопиться. Хотела завоевать уважение окружающих как дизайнер».

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    Полностью увидеть дебютную коллекцию Рианны можно будет 22 мая. В то время как приобрести вещи из новой линейки можно будет поп-ап магазине в Париже 24 мая, а с 29 мая - на официальном сайте бренда.

    Джерело: vogue.ua

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