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    Шоу-биз

    Неотразимая супруга Тарантино явилась на вечеринку в смелом платье

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    Квентин Тарантино и Даниэла Пик - Неотразимая супруга Тарантино явилась на вечеринку в смелом платье
    Квентин Тарантино и Даниэла Пик

    Даниэла Пик выбрала для вечеринки платье со смелыми разрезами

    После триумфальной премьеры фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» на Каннском фестивале вся честная компания во главе с режиссером отправилась на афтепати. Поддержать своего 56-летнего супруга пришла его 35-летняя жена Даниэла Пик.

    Для вечеринки красотка выбрала платье от Versace со смелыми разрезами и без белья. Израильская певица и модель выглядела потрясающе в обтягивающем черном наряде, который подчеркивал ее стройную фигуру.

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    Неотразимая супруга Тарантино явилась на вечеринку в смелом платье
    Неотразимая супруга Тарантино явилась на вечеринку в смелом платье
    Неотразимая супруга Тарантино явилась на вечеринку в смелом платье
    Неотразимая супруга Тарантино явилась на вечеринку в смелом платье
    Неотразимая супруга Тарантино явилась на вечеринку в смелом платье
    Неотразимая супруга Тарантино явилась на вечеринку в смелом платье
    Неотразимая супруга Тарантино явилась на вечеринку в смелом платье
    Неотразимая супруга Тарантино явилась на вечеринку в смелом платье
    Неотразимая супруга Тарантино явилась на вечеринку в смелом платье
    Неотразимая супруга Тарантино явилась на вечеринку в смелом платье

    Изюминкой платья стал декор из золотистых пуговиц и цепочек, через которые было видно голое тело Пик.

    Гламурный образ Даниэлы дополнили собранные наверх волосы и один волнистый локон, обрамляющий ее лицо. Что касается макияжа, то певица сделала акцент на своих темных глазах, а губы накрасила светлой помадой.

     Читайте также: Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
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