Александра Зарицкая показала соблазнительное фото в купальнике



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instagram.com/kazka.band

Артистка призвала людей с пышными формами любить себя

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая разместила снимки, где предстала в купальнике. Вместе с тем артистка поинтересовалась у подписчиков, любят ли они свою фигуру и чувствуют ли себя сексуальными.

Зарицкая поделилась, что долгое время не могла принять свои формы. Однако со временем смирилась с тем, что никогда не изменится.

«Я долго ненавидела то, что видела в зеркале. Ненавидела до тех пор, пока не поняла – другой я никогда не стану. Поэтому у меня есть выбор – сидеть на жестких диетах всю жизнь, считать калории в судорогах от страха перевесить дневную норму или понять, что я такая, как я есть, и стараться усовершенствовать свои формы. Я за счастливую жизнь. За спорт и сладости», - поделилась Александра.

Певица также призналась, что на фотографиях, которые запостила в Instagram, чувствует себя соблазнительной, откровенной, красивой и смелой.

Джерело: tsn.ua