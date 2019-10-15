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    Фото

    Александра Зарицкая показала соблазнительное фото в купальнике

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    Александра Зарицкая показала соблазнительное фото в купальнике
    instagram.com/kazka.band

    Артистка призвала людей с пышными формами любить себя

    Солистка группы Kazka Александра Зарицкая разместила снимки, где предстала в купальнике. Вместе с тем артистка поинтересовалась у подписчиков, любят ли они свою фигуру и чувствуют ли себя сексуальными.

    Зарицкая поделилась, что долгое время не могла принять свои формы. Однако со временем смирилась с тем, что никогда не изменится.

    «Я долго ненавидела то, что видела в зеркале. Ненавидела до тех пор, пока не поняла – другой я никогда не стану. Поэтому у меня есть выбор – сидеть на жестких диетах всю жизнь, считать калории в судорогах от страха перевесить дневную норму или понять, что я такая, как я есть, и стараться усовершенствовать свои формы. Я за счастливую жизнь. За спорт и сладости», - поделилась Александра.

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    instagram.com/kazka.band
    instagram.com/kazka.band

    Певица также призналась, что на фотографиях, которые запостила в Instagram, чувствует себя соблазнительной, откровенной, красивой и смелой.

    Джерело: tsn.ua

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