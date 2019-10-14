В сети показали невероятные фото осенних Карпат
kurs.if.ua
Фотографии осенью на двух горных хребтах поражают прозрачностью
«Осенние акварели Черногоры» - фотогалерею замечательных фотографий выложил в сети Роман Клим. Таким образом он поздравил коллег с Днем художника.
Спасатель Черногорского горного поста, на горе Поп Иван, Василий Фицак поcтийно делится фотографиями с Черногорского хребта. По его фото много утра с облаками.
Осмолодский спасатель Виктор Худяк также любит пройти с фотоаппаратом горами. Они у него уже серебрятся инеем.
А фотосерию с Сивули (1836 м) и близлежащих вершин Виктор Худяк назвал «Багровые Горганы».
Джерело: kurs.if.ua