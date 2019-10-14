В сети показали невероятные фото осенних Карпат



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Фотографии осенью на двух горных хребтах поражают прозрачностью

«Осенние акварели Черногоры» - фотогалерею замечательных фотографий выложил в сети Роман Клим. Таким образом он поздравил коллег с Днем художника.

Спасатель Черногорского горного поста, на горе Поп Иван, Василий Фицак поcтийно делится фотографиями с Черногорского хребта. По его фото много утра с облаками.

Осмолодский спасатель Виктор Худяк также любит пройти с фотоаппаратом горами. Они у него уже серебрятся инеем.

А фотосерию с Сивули (1836 м) и близлежащих вершин Виктор Худяк назвал «Багровые Горганы».

Джерело: kurs.if.ua