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    Louis Vuitton открывает свой первый ресторан

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    Louis Vuitton открывает свой первый ресторан

    Над дизайном мест работал Токудзин Есиока, создатель коллекция предметов интерьера Objets Nomades от Louis Vuitton

    Французский модный Дом Louis Vuitton открывает свой первый ресторан и кафе, который находится в японском городе Осака.

    В заведении будут представлены блюда знаменитого шеф-повара Йосуке Суга, когда-то являвшегося протеже 32-мишленовской звезды, Жоэля Робюшона.

    Le Café V будет располагаться на четвертом (верхнем) этаже нового магазина Louis Vuitton. Там также будет находиться коктейль-бар и открытая терраса.

    Во время обеда будет работать Sugalabo V. Концепция места представляет собой ответвление от признанного критиками ресторана «Суги» с одноименным названием в Токио, который в настоящее время оценивается как 47-й лучший ресторан в мире.

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    Louis Vuitton открывает свой первый ресторан
    Louis Vuitton открывает свой первый ресторан
    Louis Vuitton открывает свой первый ресторан
    Louis Vuitton открывает свой первый ресторан
    Louis Vuitton открывает свой первый ресторан
    Louis Vuitton открывает свой первый ресторан
    Louis Vuitton открывает свой первый ресторан

    Ранее Есиока создал для лейбла коллекцию аксессуаров для дома и путешествий, которые были представлены на таких дизайнерских выставках, как Design Miami и Salone de Mobile.

    Джерело: vogue.com

    ресторан фотография дом мода время
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