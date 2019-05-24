Поцелуи и романтика: Настя Каменских и Потап спели на собственной свадьбе

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Украинская певица Настя Каменских и известный продюсер и артист Алексей Потапенко (Потап) связали себя узами брака. Торжественная церемония росписи и банкет состоялись в одном из столичных ресторанов.

Звездные гости весь вчерашний вечер делились в соцсетях фотографиями и видеороликами с места событий.

На одном из видео, очаровательная невеста Настя Каменских исполнила со своим супругом Потапом композицию «Обіцяю», которую она презентовала несколько недель назад.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dorofeevasteam080217 (@dorofeevasteam) 23 Май 2019 в 11:09 PDT

Трогательное видео опубликовала подопечная продюсерского центра Mozgi Interteiment солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева.

Стоит отметить, что на свадьбе были замечены: Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Владимир Дантес и Надя Дорофеева, Тина Кароль, композитор Руслан Квинта, Полина Логинова, Алла Кудлай и многие другие.

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