Поцелуи и романтика: Настя Каменских и Потап спели на собственной свадьбе
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Розсилка
Самая яркая пара украинского шоу-бизнеса наконец-то официально оформила отношения
Украинская певица Настя Каменских и известный продюсер и артист Алексей Потапенко (Потап) связали себя узами брака. Торжественная церемония росписи и банкет состоялись в одном из столичных ресторанов.
Звездные гости весь вчерашний вечер делились в соцсетях фотографиями и видеороликами с места событий.
На одном из видео, очаровательная невеста Настя Каменских исполнила со своим супругом Потапом композицию «Обіцяю», которую она презентовала несколько недель назад.
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Трогательное видео опубликовала подопечная продюсерского центра Mozgi Interteiment солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева.
Стоит отметить, что на свадьбе были замечены: Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Владимир Дантес и Надя Дорофеева, Тина Кароль, композитор Руслан Квинта, Полина Логинова, Алла Кудлай и многие другие.