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    Шоу-биз

    Поцелуи и романтика: Настя Каменских и Потап спели на собственной свадьбе

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    Поцелуи и романтика: Настя Каменских и Потап спели на собственной свадьбе
    Поцелуи и романтика: Настя Каменских и Потап спели на собственной свадьбе
    Поцелуи и романтика: Настя Каменских и Потап спели на собственной свадьбе
    Поцелуи и романтика: Настя Каменских и Потап спели на собственной свадьбе
    Поцелуи и романтика: Настя Каменских и Потап спели на собственной свадьбе
    Поцелуи и романтика: Настя Каменских и Потап спели на собственной свадьбе
    Поцелуи и романтика: Настя Каменских и Потап спели на собственной свадьбе
    Поцелуи и романтика: Настя Каменских и Потап спели на собственной свадьбе
    Поцелуи и романтика: Настя Каменских и Потап спели на собственной свадьбе
    • Розсилка

    Самая яркая пара украинского шоу-бизнеса наконец-то официально оформила отношения

    Украинская певица Настя Каменских и известный продюсер и артист Алексей Потапенко (Потап) связали себя узами брака. Торжественная церемония росписи и банкет состоялись в одном из столичных ресторанов.

    Звездные гости весь вчерашний вечер делились в соцсетях фотографиями и видеороликами с места событий.

    На одном из видео, очаровательная невеста Настя Каменских исполнила со своим супругом Потапом композицию «Обіцяю», которую она презентовала несколько недель назад.

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    Публикация от Dorofeevasteam080217 (@dorofeevasteam)

    Трогательное видео опубликовала подопечная продюсерского центра Mozgi Interteiment солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева.

    Стоит отметить, что на свадьбе были замечены: Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Владимир Дантес и Надя Дорофеева, Тина Кароль, композитор Руслан Квинта, Полина Логинова, Алла Кудлай и многие другие.

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