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    Жизнь

    Квентин Тарантино угрожал избить известного американского телеведущего

    • Розсилка
    Квентин Тарантино угрожал избить известного американского телеведущего

    Дэвид Леттерман поделился не самой приятной историей из своей жизни

    Новым гостем шоу Desus & Mero оказался легендарный американский телеведущий Дэвид Леттерман. Помимо обсуждения его личной жизни и карьеры, открылась одна внезапная история, связанная с режиссером Квентином Тарантино и его суровым характером.

    Однажды на шоу Леттермана пришла актриса, которая на тот момент была в отношениях с известным режиссером. И Леттерман произнес шутку, которую не все посчитали уместной. Сначала он не поверил, что кто-то может встречаться с Квентином, ведь тот позиционировала себя как работник видеопроката в огромных очках и со странной внешностью — куда ему до шикарной голливудской актрисы!

    Прошло всего два дня, и Тарантино сделал свой ход: позвонил и устроил грандиозный скандал. Режиссер буквально орал на Дэвида, что изобьет его до смерти, когда прибудет в Нью-Йорк. Он был в ярости от того, как его высмеяли на шоу. В итоге диалог закончился тем, что Квентин все никак не мог успокоиться, так что Леттерман передал трубку своему продюсеру, который сумел замять конфликт.

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