Селена Гомес в «опасном» мини едва не опозорилась на публике (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

27-летняя Селена Гомес произвела фурор на красной дорожке Фото: instagram.com/ywsg_22/

Поп-певица выбрала стильный наряд, который привлек всеобщее внимание

Бывшая возлюбленная Джастина Бибера 27-летняя Селена Гомес стала главной звездой церемонии Hollywood Beauty Awards. Певица в эффектном образе появилась в лос-анджелесском The Taglyan Complex. Гомес решила подчеркнуть свою похудевшую фигуру. Для этого она выбрала смелое мини-платье нежно-розового цвета с обнаженными плечами и пышными рукавами.

Пышный наряд сидел так низко, что норовил оголить формы своей хозяйки. Она делала вид, что не замечает конфуза. Однако его стали обсуждать в Сети. «Какая красивая! Но платье опасное», «Круто, как постройнела», «Красивое платьице, но слишком откровенное», «Держи платье! Такое впечатление, что упадет сейчас», «Надо было лиф повыше сделать или белье надеть», «Неудачный фасон, а Селена — красотка всегда!» — прокомментировали пользователи.