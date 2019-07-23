Пышнотелая Надежда Мейхер на пуантах продемонстрировали свои балетные умения (видео)



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Надежда Мейхер instagram.com/nadyameiher

Певица показала, как занимается в зале

Украинская певица и экс-участница «Виа Гры» Надежда Мейхер показала новые умения в балетном искусстве.В Instagram-аккаунте Мейхер продемонстрировала, как стала на пуантах.

Звезда продемонстрировала не только свою растяжку, но и стройную фигуру в черном комбинезоне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher) 22 Июл 2019 в 6:39 PDT

«С корабля на бал. Вернувшись с гастролей, и зная как подбадривает спорт, туда и направилась. Шлю вам мотивационный поцелуй», - подписала ролик Надежда.

Поклонники Мейхер увлеклись талантом певицы, отметив, что у нее очень хорошо получается быть балериной.

«Прекрасный черный лебедь и улыбка волшебная», «Очень крутой имеете вид! И в классной форме, я бы сказал, что форма роскошная! Больше уважение у меня например вызывает то, что вы не сидите, сложа руки, а постоянно в движении, работа и бизнес и творчество и спорт. и еще семья обычно», - писали пользователи под видео.