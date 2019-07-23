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    Шоу-биз

    Пышнотелая Надежда Мейхер на пуантах продемонстрировали свои балетные умения (видео)

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    <p>Надежда Мейхер</p> <p>instagram.com/nadyameiher</p> - Пышнотелая Надежда Мейхер на пуантах продемонстрировали свои балетные умения (видео)

    Надежда Мейхер

    instagram.com/nadyameiher

    Певица показала, как занимается в зале

    Украинская певица и экс-участница «Виа Гры» Надежда Мейхер показала новые умения в балетном искусстве.В Instagram-аккаунте Мейхер продемонстрировала, как стала на пуантах.

    Звезда продемонстрировала не только свою растяжку, но и стройную фигуру в черном комбинезоне.

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    Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

    «С корабля на бал. Вернувшись с гастролей, и зная как подбадривает спорт, туда и направилась. Шлю вам мотивационный поцелуй», - подписала ролик Надежда.

    Поклонники Мейхер увлеклись талантом певицы, отметив, что у нее очень хорошо получается быть балериной.

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    Пышнотелая Надежда Мейхер на пуантах продемонстрировали свои балетные умения (видео)
    Пышнотелая Надежда Мейхер на пуантах продемонстрировали свои балетные умения (видео)
    Пышнотелая Надежда Мейхер на пуантах продемонстрировали свои балетные умения (видео)
    Пышнотелая Надежда Мейхер на пуантах продемонстрировали свои балетные умения (видео)
    Пышнотелая Надежда Мейхер на пуантах продемонстрировали свои балетные умения (видео)
    Пышнотелая Надежда Мейхер на пуантах продемонстрировали свои балетные умения (видео)
    Пышнотелая Надежда Мейхер на пуантах продемонстрировали свои балетные умения (видео)
    Пышнотелая Надежда Мейхер на пуантах продемонстрировали свои балетные умения (видео)
    Пышнотелая Надежда Мейхер на пуантах продемонстрировали свои балетные умения (видео)
    Пышнотелая Надежда Мейхер на пуантах продемонстрировали свои балетные умения (видео)
    instagram.com/nadyameiher

    «Прекрасный черный лебедь и улыбка волшебная», «Очень крутой имеете вид! И в классной форме, я бы сказал, что форма роскошная! Больше уважение у меня например вызывает то, что вы не сидите, сложа руки, а постоянно в движении, работа и бизнес и творчество и спорт. и еще семья обычно», - писали пользователи под видео.

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    певица семья
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