Антонио Бандерас о перенесенном инфаркте: Этот случай изменил всю мою жизнь



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Антонио Бандерас kinomania.ru

58-летний актер признался, что этот случай стал поворотным моментом в его жизни

Этой весной Антонио Бандерас представил на Каннском фестивале фильм «Боль и слава», в котором сыграл главную роль и получил за нее «Золотую пальмовую ветвь». Но мало кто знал, через что актеру пришлось пройти всего два года назад.

В 2017-м Бандераса доставили в больницу, когда он пожаловался на боли в груди после очередной тренировки. Как позже выяснилось, это был сердечный приступ, хотя в то время актер и его девушка Николь Кэмпел настойчиво опровергали эту информацию.

Впервые о своих эмоциональных переживаниях актер рассказал The Sunday Times только на этой неделе. Он вспоминает, что те дни изменили его жизнь:

«Это был поворотный психологический момент. Этот случай изменил меня. Я, как и многие, кто пережил инфаркт, начал усерднее работать и доказывать, что могу еще многое. Поэтому я решил создавать больше интересных киноработ».

Антонио также признался, что его жизнь не была идеальной, но теперь он посвятит себя тому, чтобы быть честным с собой и окружающими:

«В следующем году мне исполняется 60, и я понял, что в жизни наступает момент, когда необходимо быть честным. Я иду по жизни с багажом собственных ошибок, и от них никуда не деться, но можно измениться сейчас и стать лучше».

В конце актер дал совет себе и своим коллегам, что не стоит слишком увлекаться своим статусом знаменитости и жить в собственной "крепости", иначе "может улететь кукушка", по его собственному выражению:

«Это опасно. Ты начинаешь думать, что ты особенный, но это не так. С тобой может случиться все то же самое, что и с остальными».





Джерело: Hello!