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    Хайди Клум загорает обнаженной в компании брата своего мужа: фотоотчет папарацци

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    <div class="alt">Хайди Клум</div> <div class="copy">instagram.com/heidiklum</div> - Хайди Клум загорает обнаженной в компании брата своего мужа: фотоотчет папарацци
    Хайди Клум
    instagram.com/heidiklum

    В сети появились пикантные снимки звезды

    Для Хайди Клум и Тома Каулитца продолжаются каникулы на Капри, где на прошлой неделе состоялась их вторая свадьба, спустя полгода после первой, тайной церемонии заключения брака. Когда пышное торжество закончилось, счастливые молодожены отправились на пляж вместе с друзьями и братом-близнецом Тома, Биллом Каулитцем. Там Хайди по принципу «не надо стесняться» избавилась от лишних частей купальника, не обращая внимания на папарацци.

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    Хайди Клум загорает обнаженной в компании брата своего мужа: фотоотчет папарацци
    Хайди Клум загорает обнаженной в компании брата своего мужа: фотоотчет папарацци
    Хайди Клум загорает обнаженной в компании брата своего мужа: фотоотчет папарацци
    Хайди Клум загорает обнаженной в компании брата своего мужа: фотоотчет папарацци
    Хайди Клум загорает обнаженной в компании брата своего мужа: фотоотчет папарацци
    Хайди Клум загорает обнаженной в компании брата своего мужа: фотоотчет папарацци
    Хайди Клум загорает обнаженной в компании брата своего мужа: фотоотчет папарацци
    Хайди Клум загорает обнаженной в компании брата своего мужа: фотоотчет папарацци
    instagram.com/redcarpetmood

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