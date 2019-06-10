Все напоказ: Ким Кардашьян сходила на ланч в откровенном нюдовом наряде
Ким Кардашьян
Legion-Media
Звезда реалити забыла одеть нижнее белье
38-летняя Ким Кардашьян продемонстрировала новый сексуальный образ. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» отправилась на ланч с Хлои Кардашьян.
Инстадива надела бежевые облегающие брюки и топ, под которым не оказалось нижнего белья. Завершением образа знойной брюнетки стали босоножки Yeezy, клатч и солнцезащитные очки Chanel.
Legion-Media
Новый образ звезда не остался незамеченным папарацци. Фотографы успели сделать снимки теледивы со всех ракурсов.
Джерело: graziamagazine.ru