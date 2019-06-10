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    Все напоказ: Ким Кардашьян сходила на ланч в откровенном нюдовом наряде

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    Ким Кардашьян - Все напоказ: Ким Кардашьян сходила на ланч в откровенном нюдовом наряде
    Ким Кардашьян
    Legion-Media

    Звезда реалити забыла одеть нижнее белье

    38-летняя Ким Кардашьян продемонстрировала новый сексуальный образ. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» отправилась на ланч с Хлои Кардашьян.

    Инстадива надела бежевые облегающие брюки и топ, под которым не оказалось нижнего белья. Завершением образа знойной брюнетки стали босоножки Yeezy, клатч и солнцезащитные очки Chanel.

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    Все напоказ: Ким Кардашьян сходила на ланч в откровенном нюдовом наряде
    Все напоказ: Ким Кардашьян сходила на ланч в откровенном нюдовом наряде
    Legion-Media

    Новый образ звезда не остался незамеченным папарацци. Фотографы успели сделать снимки теледивы со всех ракурсов.

    Джерело: graziamagazine.ru

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