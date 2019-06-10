Японский художник сделал кошелек в виде рта (фото)



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Гиперреалистичная штучка может отпугнуть воров

Японский диджей и художник Шишидо Мазафака создал кошелек, который может довести до инфаркта с первого взгляда.

Шишидо, известный своими гиперреалистичными арт-объектами, придумал сделать кошелек для монет в виде человеческого рта, который практически не отличить от живой плоти. Жуткий мешочек (или, вернее, шкатулочка) с губами, зубами и даже щетиной на подбородке послужит надежным "сейфом" для своего владельца, ведь любой вор, наткнувшись на такое, побледнеет и убежит, пишет Design Boom.

Чтобы положить монетки в кошелек, необходимо открыть рот. Сбережения будут храниться за сжатыми зубами. Открыв рот, их можно оттуда высыпать и расплатиться (если кто-то после увиденного еще потребует от вас денег).

Джерело: Buro 24/7