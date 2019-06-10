  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Японский художник сделал кошелек в виде рта (фото)

    • Розсилка
    Японский художник сделал кошелек в виде рта (фото)

    Гиперреалистичная штучка может отпугнуть воров

    Японский диджей и художник Шишидо Мазафака создал кошелек, который может довести до инфаркта с первого взгляда.

    Шишидо, известный своими гиперреалистичными арт-объектами, придумал сделать кошелек для монет в виде человеческого рта, который практически не отличить от живой плоти. Жуткий мешочек (или, вернее, шкатулочка) с губами, зубами и даже щетиной на подбородке послужит надежным "сейфом" для своего владельца, ведь любой вор, наткнувшись на такое, побледнеет и убежит, пишет Design Boom.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Японский художник сделал кошелек в виде рта (фото)
    Японский художник сделал кошелек в виде рта (фото)
    Японский художник сделал кошелек в виде рта (фото)

    Чтобы положить монетки в кошелек, необходимо открыть рот. Сбережения будут храниться за сжатыми зубами. Открыв рот, их можно оттуда высыпать и расплатиться (если кто-то после увиденного еще потребует от вас денег).

    Джерело: Buro 24/7

    Читайте також
    мода и красота фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ