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    Опубликованные фото уникальных мест, которые можно забронировать на сайте Airbnb

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    Опубликованные фото уникальных мест, которые можно забронировать на сайте Airbnb
    boredpanda.com

    Ну что, вот и началось долгожданное лето! А это означает, что многие бросились искать необычные места, в которых бы они хотели оказаться в свой очередной отпуск

    Если же вы до сих пор не определились, куда хотите отправиться в свою следующую поездку и тем более не знаете в каком отеле хотите остановиться, мы постараемся вам немного облегчить задачу.

    Если вы действительно хотите сбежать от всех, это жилище с Airbnb идеально вам подойдёт. Расположенное в горах Перу, это место позволит вам провести заслуженное время в одиночестве. Одна ночь в этих апартаментах стоит около $581.

    Невозможно составить список самых крутых жилищ во всем мире и не упомянуть при этом культовый Casa Caracol, который выглядит как дом Вилли Вонка. Это уникальное архитектурное произведение обойдется вам примерно в $302 доллара за ночь.

    Когда мы думаем об отпуске своей мечты, большинство из нас представляет Бали — это место, куда хотя бы раз в жизни хочет попасть практически каждый. 

    И в данном случае нет смысла кого-то в этом обвинять, потому что как только вы увидите, какие шикарные дома, бунгало и виллы Бали предлагает для своих гостей, сразу же становится совершенно очевидно, почему все хотят отправиться туда как можно скорее. 

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    Одна ночь в этом спокойном местечке обойдется примерно в 227 долларов.


    Джерело: boredpanda.com

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