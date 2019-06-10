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    Жизнь

    Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж на ранчо в Калифорнии

    • Розсилка
    Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж на ранчо в Калифорнии
    instagram.com/katherineschwarzenegger

    29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера и 39-летний Крис Пратт поженилились

    Торжество влюбленных прошло на частном ранчо в Калифорнии.

    О своей помолвке пара объявила в январе этого года, а теперь они сыграли свадьбу. На церемонии присутствовали только самые близкие и друзья. Поздравить молодоженов пришли разведенные родители невесты: Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер.

    Церемония получилась очень романтичной и нежной. Цветочный декор идеально вписался в общую концепцию праздника. После обмена клятв все присутствующие повеселилась на лужайке под живую музыку в исполнении оркестра.

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    Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж на ранчо в Калифорнии
    Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж на ранчо в Калифорнии
    Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж на ранчо в Калифорнии
    Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж на ранчо в Калифорнии
    Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж на ранчо в Калифорнии
    Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж на ранчо в Калифорнии
    Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж на ранчо в Калифорнии
    Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж на ранчо в Калифорнии
    Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж на ранчо в Калифорнии
    instagram.com/prattprattprott, Legion Media

    На свадьбе был и шестилетний сын жениха от предыдущего брака с актрисой Анной Фэрис. Пара развелась в 2017 году. Для дочери Арнольда Шварценеггера этот брак стал первым.

    Джерело: graziamagazine.ru

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