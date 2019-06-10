Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж на ранчо в Калифорнии



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29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера и 39-летний Крис Пратт поженилились

Торжество влюбленных прошло на частном ранчо в Калифорнии.

О своей помолвке пара объявила в январе этого года, а теперь они сыграли свадьбу. На церемонии присутствовали только самые близкие и друзья. Поздравить молодоженов пришли разведенные родители невесты: Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер.

Церемония получилась очень романтичной и нежной. Цветочный декор идеально вписался в общую концепцию праздника. После обмена клятв все присутствующие повеселилась на лужайке под живую музыку в исполнении оркестра.

На свадьбе был и шестилетний сын жениха от предыдущего брака с актрисой Анной Фэрис. Пара развелась в 2017 году. Для дочери Арнольда Шварценеггера этот брак стал первым.

Джерело: graziamagazine.ru