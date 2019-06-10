В прозрачном платье без белья: вьетнамскую модель оштрафовали из-за откровенного лука на Каннском кинофестивале



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Появление вьетнамской модели Нгок Трин на премьере фильма «Радегунд» в Каннах активно обсуждали в конце мая этого года

29-летняя звезда Instagram и дизайнер представила один из самых откровенных образов за всю историю смотра - блестящее платье на голое тело оставило далеко позади даже смелые эксперименты Эмили Ратажковски и «ангелов» Victoria's Secret, которые традиционно выходят на красную дорожку фестиваля в полупрозрачных платьях.

Как сообщило сегодня издание Page Six, эпатажный выход Нгок Трин осудили на родине, а с комментарием выступил сам министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Нгок Тхиен, назвавший наряд оскорбительным.

Недовольство чиновников подкрепилось штрафом, выписанным звезде, однако сумма его не оглашается.

Во Вьетнаме Нгок Трин - национальная звезда. В 2005 году ее признали самой фотогеничной моделью страны. У нее есть одноименная линия модной одежды и популярный в стране бренд косметики для ухода лица. На ее страницу в Instagram подписано 2,3 миллиона человек.

Джерело: Hello!