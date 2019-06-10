  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    В прозрачном платье без белья: вьетнамскую модель оштрафовали из-за откровенного лука на Каннском кинофестивале

    • Розсилка
    <br /> <div class="nJGrxf FnqxG"></div> - В прозрачном платье без белья: вьетнамскую модель оштрафовали из-за откровенного лука на Каннском кинофестивале

    woman.rambler.ru

    Появление вьетнамской модели Нгок Трин на премьере фильма «Радегунд» в Каннах активно обсуждали в конце мая этого года

    29-летняя звезда Instagram и дизайнер представила один из самых откровенных образов за всю историю смотра - блестящее платье на голое тело оставило далеко позади даже смелые эксперименты Эмили Ратажковски и «ангелов» Victoria's Secret, которые традиционно выходят на красную дорожку фестиваля в полупрозрачных платьях.

    Как сообщило сегодня издание Page Six, эпатажный выход Нгок Трин осудили на родине, а с комментарием выступил сам министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Нгок Тхиен, назвавший наряд оскорбительным.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    В прозрачном платье без белья: вьетнамскую модель оштрафовали из-за откровенного лука на Каннском кинофестивале
    В прозрачном платье без белья: вьетнамскую модель оштрафовали из-за откровенного лука на Каннском кинофестивале
    В прозрачном платье без белья: вьетнамскую модель оштрафовали из-за откровенного лука на Каннском кинофестивале
    В прозрачном платье без белья: вьетнамскую модель оштрафовали из-за откровенного лука на Каннском кинофестивале
    hello.ru

    Недовольство чиновников подкрепилось штрафом, выписанным звезде, однако сумма его не оглашается.

    Во Вьетнаме Нгок Трин - национальная звезда. В 2005 году ее признали самой фотогеничной моделью страны. У нее есть одноименная линия модной одежды и популярный в стране бренд косметики для ухода лица. На ее страницу в Instagram подписано 2,3 миллиона человек.

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    знаменитости мода и красота фотография Каннский кинофестиваль модель самые сексуальные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ