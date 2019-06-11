Рианна снялась в экстравагантном фотосете и призналась, что она очень стеснительная



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рианна

Певица Рианна, ставшая самой богатой женщиной-музыкантом нашего времени по версии Forbes, снялась для летнего номера журнала Interview

Над съемкой работал фотограф Пьер-Анжи Карлотти. На во время фотосессии Рианна примеряла леопардовый комбинезон, пускала дым и плевалась.

Но кроме фотосете, артистка удивила поклонников и редакцию журнала своими откровениями.

По словам Ри она всегда очень ответственно относиться к публичными выступлениям и не смотря на яркие провокационные образы, певица очень нервничает и стесняется.

Кроме этого, певица рассказала, что у нее огромное количество записанных треков, но на данный момент она не готова выпустить новую пластинку.

«Я довольна большим количеством материала, который у нас есть, но я не собираюсь выпускать альбом, пока он не будет закончен. Нет смысла спешить. Раньше я могла находиться в студии три месяца подряд – и [потом] выходил альбом. Теперь это как карусель. Я занимаюсь модой один день, нижним бельем на следующий, на третий день – красотой, а потом – музыкой. Это как иметь кучу детей и заботиться о каждом.», - отметила певица.

Джерело: Buro 24/7