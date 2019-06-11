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    Фото

    Рианна снялась в экстравагантном фотосете и призналась, что она очень стеснительная

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    Рианна - Рианна снялась в экстравагантном фотосете и призналась, что она очень стеснительная
    Рианна

    Певица Рианна, ставшая самой богатой женщиной-музыкантом нашего времени по версии Forbes, снялась для летнего номера журнала Interview

    Над съемкой работал фотограф Пьер-Анжи Карлотти. На во время фотосессии Рианна примеряла леопардовый комбинезон, пускала дым и плевалась. 

    Но кроме фотосете, артистка удивила поклонников и редакцию журнала своими откровениями.

    По словам Ри она всегда очень ответственно относиться к публичными выступлениям и не смотря на яркие провокационные образы, певица очень нервничает и стесняется.

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    Рианна снялась в экстравагантном фотосете и призналась, что она очень стеснительная
    Рианна снялась в экстравагантном фотосете и призналась, что она очень стеснительная
    Рианна снялась в экстравагантном фотосете и призналась, что она очень стеснительная
    Рианна снялась в экстравагантном фотосете и призналась, что она очень стеснительная
    Рианна снялась в экстравагантном фотосете и призналась, что она очень стеснительная
    Рианна снялась в экстравагантном фотосете и призналась, что она очень стеснительная
    Рианна снялась в экстравагантном фотосете и призналась, что она очень стеснительная
    Рианна снялась в экстравагантном фотосете и призналась, что она очень стеснительная
    Рианна снялась в экстравагантном фотосете и призналась, что она очень стеснительная
    Рианна снялась в экстравагантном фотосете и призналась, что она очень стеснительная
    Рианна снялась в экстравагантном фотосете и призналась, что она очень стеснительная
    Рианна снялась в экстравагантном фотосете и призналась, что она очень стеснительная
    Рианна снялась в экстравагантном фотосете и призналась, что она очень стеснительная

    Кроме этого, певица рассказала, что у нее огромное количество записанных треков, но на данный момент она не готова выпустить новую пластинку.

    «Я довольна большим количеством материала, который у нас есть, но я не собираюсь выпускать альбом, пока он не будет закончен. Нет смысла спешить. Раньше я могла находиться в студии три месяца подряд – и [потом] выходил альбом. Теперь это как карусель. Я занимаюсь модой один день, нижним бельем на следующий, на третий день – красотой, а потом – музыкой. Это как иметь кучу детей и заботиться о каждом.», - отметила певица.

    Джерело: Buro 24/7

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