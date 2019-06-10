Кейт Аптон празднует день рождения: соблазнительные фото горячей красавицы

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Кейт Аптон theplace.ru

Белокурая девочка по имени Кейт Аптон родилась 10 июня 1992 года в городе Сэйнт-Джозеф американского штата Мичиган. Ее полное имя – Кэтрин Элизабет Аптон

На первый кастинг Кейт Аптон попала в 16 лет. С ней заключило контракт модельное агентство «Elite Model Manаgement», которое находится в Майами.

Позже девушка заключила контракт с престижным агентством «IMG Models». С ним сотрудничали такие акулы модельного бизнеса, как Хайди Клум, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс и Тайра Бэнкс.

Так началась стремительная и головокружительная модельная карьера Кейт Аптон. Вскоре красотка начала сотрудничать с самыми именитыми и популярными брендами.

В 2010 году она становится лицом рекламной кампании фирменной одежды Guess. Через год Кейт назвали открытием года в модельном мире. Вскоре она стала появляться топлес на страницах журналов Esquire и Comple, последний даже назвал ее «Женщиной лета».

В 2011 году к модели приходит настоящая популярность, ведь девушка становится одним из ангелов Victoria’s Secret. Фигура и бюст Кейт теперь – всеобщее достояние. Ведь знаменитый бренд рекламирует роскошное женское белье.

Кейт Аптон становится только популярнее, участвует в модных показах, снимается в рекламе, появляется на обложках модных журналов. Природная красота и обаяние девушки привлекают и модельеров, и фотографов.

В 2018 году Кейт Аптон продолжила собирать громкие титулы. По версии международного издания Maxim она получила признание в качестве самой сексуальной женщины планеты.