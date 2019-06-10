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    В стиле 70-ых: Эмили Ратаковски в откровенной фотосессии Inamorata Swim

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    В стиле 70-ых: Эмили Ратаковски в откровенной фотосессии Inamorata Swim

    28-летняя Эмили Ратаковски поддалась всеобщей ностальгии и вернулась в 70-ые годы на рекламных фотографиях для продвижения новой коллекции купальников

    Крупные кудри, серьги-кольца, носки до щиколоток и четырехколесные ролики — вот как Эмили Ратаковски отразила лето в стиле 70-ых. Модель сама продвигает новую коллекцию модных купальников, которые предлагает Inamorata Swim. Звезда опубликовала серию фотографий в личном Instagram-аккаунте и на официальной странице бренда.

    Ратаковски использует свое тело не только как оружие для успешного продвижения одежды, но и как способ выразить свою гражданскую позицию.

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    В стиле 70-ых: Эмили Ратаковски в откровенной фотосессии Inamorata Swim
    В стиле 70-ых: Эмили Ратаковски в откровенной фотосессии Inamorata Swim
    В стиле 70-ых: Эмили Ратаковски в откровенной фотосессии Inamorata Swim
    В стиле 70-ых: Эмили Ратаковски в откровенной фотосессии Inamorata Swim
    В стиле 70-ых: Эмили Ратаковски в откровенной фотосессии Inamorata Swim
    В стиле 70-ых: Эмили Ратаковски в откровенной фотосессии Inamorata Swim
    В стиле 70-ых: Эмили Ратаковски в откровенной фотосессии Inamorata Swim
    В стиле 70-ых: Эмили Ратаковски в откровенной фотосессии Inamorata Swim
    В стиле 70-ых: Эмили Ратаковски в откровенной фотосессии Inamorata Swim

    В мае модель поддержала всех протестующих против закона, ущемляющего репродуктивные права женщин в восьми штатах страны. Эмили опубликовала откровенное фото, на котором позирует обнаженная, не считая цветка антуриума, прикрывающего пах звезды.

    Джерело: popcornnews

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