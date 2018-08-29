Обратная сторона славы: Экс-участник «Топ-модели по-украински» чуть не спился после вылета с шоу



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Максим Сосновский

С горя Макс «Физрук» Сосновский пристрастился к алкоголю

Вылет из проекта на десятой неделе стало для Макса Сосновского настоящим ударом.

«Я реально думал, что покорил столицу, – вздыхает Физрук. – Но проект закончился, хайп стих, еще и девушка, которую я встретил на «Топ-модели...» – Лиза Доронько – меня бросила. Людям абсолютно все равно, что у тебя на душе. Вот и обратная сторона славы. Это совершенно не то, чего я хотел, когда шел на телек».

После проекта Макс и Лиза выпустили свою коллекцию футболок. Но, распродав одну партию, расстались и закрыли бизнес. Реклама в соцсетях перестала приносить Физруку прибыль. Деньги кончились. И парень опустил руки.

«Хватит себя обманывать, пора смириться с действительностью: никакая я не звезда и не модель, и столицу я не покорил, – вздыхает Макс Сосновский. – Наверное, мне придется вернуться в родной город – Могилев-Подольский. Директриса говорила, что снова возьмет меня в школу физруком...»

Спасать друга решила Альбина. Она во что бы то ни стало решила вернуть Физрука к жизни.

«Макс с каждым днем опускается все ниже, – говорит Альбина. – Он уже неделю не просыхает. После того, как закончился проект «Топ-модель по-украински» он, так сказать, из звездной жизни вернулся в обычную. И ему из-за этого тяжело. Но ничего, я ему помогу, и он выберется из своей депрессии!»

Сможет ли Альбина помочь одному из самых ярких участника проекта «Топ-модель по-украински» поклонники увидят в новом сезоне «Киев днем и ночью».