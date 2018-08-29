Будущая королева Бельгии решился перебраться поближе к Елизавете ІІ



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Принцесса Елизавета

Старшая дочь короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды - 16-летняя Елизавета, занимающая первое место в очереди престолонаследия, переезжает в другую страну

Она будет учиться в колледже UWC Atlantic College в Уэльсе, Великобритания.

Сегодня на Twitter-странице семейства были опубликованы фотографии, на которых принцесса запечатлена с чемоданами и провожающими ее братьями и сестрой на крыльце Лакенского дворца в Брюсселе.

О том, что Елизавета поступила в уэльский колледж, было объявлено в марте. Его знаменитыми выпускниками являются принц Чарльз, король Нидерландов Виллем-Александр и принцесса Иордании Хайя бинт аль-Хусейн.

Также сообщалось, что степень бакалавра принцесса Елизавета будет получать там же, в Уэльсе, в 2020 году.