Дизайнер снял в рекламе свою бабушку в пиджаке на голое тело



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Фото: @jacquemus

Кроме того, Лилин запечатлели в оранжевой соломенной шляпе рядом со столом

Бабушка главы французского модного дома Jacquemus Симона Порт Жакмю Лилин (Liline) стала героиней рекламной кампании бренда, посвященной новой летней коллекции. Фотографии, сделанные самим дизайнером, появились в Instagram-аккаунте марки.

Фотосессия проводилась дома в связи с режимом всеобщей изоляции, введенным из-за коронавируса. На размещенных кадрах женщина попозировала в белом брючном костюме на голое тело перед забором цвета фуксии и в розовом — на фоне синей стены. Она также представила солнцезащитные очки, крупные серьги разных оттенков и босоножки на платформе.

Кроме того, Лилин запечатлели в оранжевой соломенной шляпе рядом со столом, где находятся фирменные крошечные сумки Jacquemus. Она также продемонстрировала и другие модели сумок из различных материалов, в том числе кожаные, резиновые и соломенные.