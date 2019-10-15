Dj Nana покорила Instagram эротическими снимками



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Dj Nana снялась в эротической домашней фотосессии

DJ Nana может с легкостью превратить обычный образ в сексуальный, а непрофессиональную съемку – на эротическую. Так, на днях звезда поделилась фотографиями, которые это очередной раз подтвердили. Кадры артистка сделала на своей кухне в ее столичной квартире.

Однако не локация привлекла внимание поклонников артистки, а ее откровенные наряды и позы. На кухне DJ Nana красовалась в черном бюстгальтере и трусах с завышенной талией.

Обнаженное тело знаменитая украинка прикрыла оранжевым пиджаком от дизайнера Антона Воронова. Сексуальный образ дополнила трендовая повязка со сплетенными в пучок волосами и дневной макияж.

«Распогодилось. У меня полное соответствие цветов с пейзажем за окном», – отметила DJ Nana.

Вероятно, автором съемки был ее гражданский муж – композитор и знаменитый музыкальный продюсер Руслан Квинта. Ранее, он признался, что поддерживает любимую во всех ее проектах и охотно помогает ей вести блог в Instagram.





Джерело: 24tv.ua