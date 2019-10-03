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    Дмитрий Шуров украсил обложку знаменитого глянца

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    Дмитрий Шуров украсил обложку знаменитого глянца
    instagram.com/dmitry_shurov

    Популярный музыкант Дмитрий Шуров часто дает интервью глянцевых изданиям, но обложку Pink он украсил впервые

    Свой выбор героя известный журнал объяснил просто: «Осенью все по-другому. Хочется более сытных завтраков, лирической музыки и поддержки. Поэтому быстро согласились в редакции, что на обложке октябрьского номера должен быть артист, чьи песни знаем наизусть. Песни, которые заставляют немного взгрустнуть, а потом сразу же улыбнуться. Конечно же, это должен быть Pianoбой».

    В интервью Дмитрий рассказал о своих светлых и темных сторонах, творчестве и вдохновении, о слабости и балансе, о гениальности и счастье. Несколько цитат из разговора с артистом уже попали в сеть:

    «Я вечно балансирую между адом и раем. Эти эмоциональные горки и дают топливо двигаться дальше в творчестве, писать песни, музыку. Но от них очень устаешь сам и страдают близкие».

    «Светлые люди пахнут весенним полем, первым инеем, холодным водопадом посреди леса».

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    instagram.com/dmitry_shurov
    instagram.com/dmitry_shurov
    instagram.com/dmitry_shurov

    «Женщины наделены особой интуицией, шестым, седьмым и так далее чувством. От надвигающегося цунами до цвета, который будут носить все в следующем году. Они чуют эти вещи намного раньше».

    Джерело: rbc.ua

    знаменитости фотография Pianoбой артист
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