Джастин Бибер растрогал фанатов свадебными фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Канадский певец поделился новыми фото с Хейли Болдуин

Исполнитель, на своей странице в Instagram опубликовал забавные снимки, на которых позирует с любимой.

На черно-белых снимках изображена пара в традиционных нарядах. Джастин в белой рубашке с бабочкой, а Хейли в белоснежном платье.

«Моя невеста», - именно такими словами подписал поп-исполнитель снимки.

Также в своем Insta-Stories певец опубликовал свадебный снимок своих родителей Патриции Линн Маллетт и Джереми Джека Бибера.

Поклонники пары не удержались и засыпали молодоженов пожеланиями счастья и комплиментами.

«Какие вы хорошие, счастья!», «Обожаю эту пару», «Желаю вам красивых детишек!», - писали в комментариях фоловери.

Джерело: tsn.ua