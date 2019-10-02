  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Джастин Бибер растрогал фанатов свадебными фото

    • Розсилка
    Джастин Бибер растрогал фанатов свадебными фото

    Канадский певец поделился новыми фото с Хейли Болдуин

    Исполнитель, на своей странице в Instagram опубликовал забавные снимки, на которых позирует с любимой.

    На черно-белых снимках изображена пара в традиционных нарядах. Джастин в белой рубашке с бабочкой, а Хейли в белоснежном платье.

    «Моя невеста», - именно такими словами подписал поп-исполнитель снимки.

    Также в своем Insta-Stories певец опубликовал свадебный снимок своих родителей Патриции Линн Маллетт и Джереми Джека Бибера.

    Поклонники пары не удержались и засыпали молодоженов пожеланиями счастья и комплиментами.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    instagram.com/justinbieber
    instagram.com/haileybieber
    instagram.com/haileybieber
    instagram.com/haileybieber
    instagram.com/justinbieber
    instagram.com/justinbieber

    «Какие вы хорошие, счастья!», «Обожаю эту пару», «Желаю вам красивых детишек!», - писали в комментариях фоловери.

    Джерело: tsn.ua

    Читайте також
    знаменитости фотография Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ