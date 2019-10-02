Джастин Бибер растрогал фанатов свадебными фото
Канадский певец поделился новыми фото с Хейли Болдуин
Исполнитель, на своей странице в Instagram опубликовал забавные снимки, на которых позирует с любимой.
На черно-белых снимках изображена пара в традиционных нарядах. Джастин в белой рубашке с бабочкой, а Хейли в белоснежном платье.
«Моя невеста», - именно такими словами подписал поп-исполнитель снимки.
Также в своем Insta-Stories певец опубликовал свадебный снимок своих родителей Патриции Линн Маллетт и Джереми Джека Бибера.
Поклонники пары не удержались и засыпали молодоженов пожеланиями счастья и комплиментами.
«Какие вы хорошие, счастья!», «Обожаю эту пару», «Желаю вам красивых детишек!», - писали в комментариях фоловери.
Джерело: tsn.ua