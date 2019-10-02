Слуга народа появился в Раде с телефоном за 40 тысяч



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Депутат от фракции «Слуга народа» Александр Салийчук пришел в сессионный зал Верховной Рады с одним из самых новых смартфонов

В украинском парламенте был замечен iPhоnе 11 Pro, который производители презентовали менее месяца назад. Счастливым обладателем последней модели яблокофона с тремя камерами оказался 32-летний Александр Салийчук из «Слуги народа».

Депутат не выпускает свой новый смартфон из рук. Он все время проверяет мессенджеры и социальные сети.

Салийчук прошел в Раду по списку «Слуги народа» под 76 номером. Он был представителем Зеленского в Ровенской области. Совладелец и директор ООО «Первый мясной дом» (ТМ «Гощанские колбасы»).

Александр Салийчук родился в городе Здолбунов, Ровенской области. Является членом общественной организации «Время-действий». Занимал должность заместителя директора «Мизочпродукт».Совладелец ТМ «Малиновский колбасы».

Отметим, что официальная цена iPhone 11 Pro в Европе начинается от 26 тысяч гривен. В Украине смартфоны еще не представлены в продажу. Но на «сером рынке» телефон можно купить примерно за 35-40 тысяч гривен.

Джерело: strana.ua