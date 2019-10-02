Обнаженный сын Элизабет Херли повторил образ своей знаменитой матери



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Дэмиан и Элизабетт Херли instagram.com/elizabethhurley1/

Подписчики отметили это сходство в кадрах

54-летняя Элизабет Херли самостоятельно растит 17-летнего сына Дэмиана. Парень настораживает поклонников своей привычкой копировать образы своей матери.

Молодой человек не скрывает, что восхищается матерью - он часто публикует ее фотографии в своем Instagram и повторяет ее снимки, вплоть до ракурса и одежды. Новый кадр удивил поклонников знаменитой семьи.

Юноша полностью разделся и позировал вечером на заднем дворе их частного дома. Положение рук Дэмиана и отсутствие на нем одежды напомнили фанатам о ярком кадре самой Элизабет. Летом она в похожем стиле позировала полностью голая в бассейне.

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