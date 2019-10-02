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    Шоу-биз

    Обнаженный сын Элизабет Херли повторил образ своей знаменитой матери

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    <p>Дэмиан и Элизабетт Херли&nbsp;</p> <p>instagram.com/elizabethhurley1/</p> - Обнаженный сын Элизабет Херли повторил образ своей знаменитой матери

    Дэмиан и Элизабетт Херли 

    instagram.com/elizabethhurley1/

    Подписчики отметили это сходство в кадрах

    54-летняя Элизабет Херли самостоятельно растит 17-летнего сына Дэмиана. Парень настораживает поклонников своей привычкой копировать образы своей матери.

    Молодой человек не скрывает, что восхищается матерью - он часто публикует ее фотографии в своем Instagram и повторяет ее снимки, вплоть до ракурса и одежды. Новый кадр удивил поклонников знаменитой семьи.

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    Обнаженный сын Элизабет Херли повторил образ своей знаменитой матери
    Обнаженный сын Элизабет Херли повторил образ своей знаменитой матери
    Обнаженный сын Элизабет Херли повторил образ своей знаменитой матери
    Обнаженный сын Элизабет Херли повторил образ своей знаменитой матери
    Обнаженный сын Элизабет Херли повторил образ своей знаменитой матери
    Обнаженный сын Элизабет Херли повторил образ своей знаменитой матери
    Обнаженный сын Элизабет Херли повторил образ своей знаменитой матери
    Обнаженный сын Элизабет Херли повторил образ своей знаменитой матери
    Обнаженный сын Элизабет Херли повторил образ своей знаменитой матери
    Обнаженный сын Элизабет Херли повторил образ своей знаменитой матери
    Обнаженный сын Элизабет Херли повторил образ своей знаменитой матери
    Обнаженный сын Элизабет Херли повторил образ своей знаменитой матери

    Юноша полностью разделся и позировал вечером на заднем дворе их частного дома. Положение рук Дэмиана и отсутствие на нем одежды напомнили фанатам о ярком кадре самой Элизабет. Летом она в похожем стиле позировала полностью голая в бассейне.

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