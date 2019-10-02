Украинец в Париже совершил нападение на Джастина Тимберлейка (видео)



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38-летний музыкант вместе со своей 37-летней женой актрисой Джессикой Билл посетил модный показ в Париже

Новый выход Джастина Тимберлейка в свет был омрачен нападением скандально известного пранкера, 31-летнего Виталия Седюка.

Бывший участник бойзбенда «N'Sync» надел серый костюм в полоску и белую футболку с черным принтом. Его супруга выбрала яркий образ – платье с белым топом и полосатым подолом с разрезом до бедра. Сверху она накинула разноцветный жилет. Актриса предпочла прямую укладку волос и сдержанный макияж. Свой образ она дополнила черной сумкой на ремне-цепочке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JTgang (@justintimberlakegang) 1 Окт 2019 в 1:06 PDT

Неожиданно на глазах у поклонников и журналистов на музыканта напал скандально известный пранкер Виталий Седюк. Он находился в толпе журналистов и, когда Тимберлейк проходил мимо, бросился перед ним и обхватил руками правую ногу музыканта. Охранники с трудом оттащили Виталия от звезды.

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