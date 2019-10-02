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    Фото

    Внучка Ротару засветила округлившийся животик (фото)

    • Розсилка
    Внучка Ротару засветила округлившийся животик (фото)
    instagram.com/iamsofiaeve

    Внучка знаменитой певицы Софии Ротару Соня Евдокименко опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в коротком блестящем платье с разрезом открывающем стройную ножку

    Внучка Софии Ротару 18-летняя Соня Евдокименко уже давно покорила сердца людей нежной красотой. Девушка занимается моделингом, поет и учится в Нью-Йорке, а еще она активно ведет свою странице в Instagram, где у нее более ста тысяч фолловеров. Девушка частенько публикует новые фото своих приключений на радость публике.

    В этот раз Соня показала весьма необычное фото в вечернем образе. Для выхода в свет модель выбрала серебристое блестящее платье, декорированное пайетками, а в руках держит небольшой клатч в тон наряду. Волосы девушки распущены в красивой укладке, а на ее лице легкий макияж, она мечтательно смотрит куда-то вдаль, стоя в огнях ночного Нью-Йорка. 

    Подписчики засыпали Соню комплиментами, отмечая ее длинные ноги, красивое платье и стильную укладку, а также рассмотрели на фото округлившийся животик и предположили, что Соня может скоро стать мамой. 

    Известно, что она встречается с французским миллионером Марком Дюменилом, проводила с ним лето в Италии.

    Сама Соня слухи не комментирует. На других фото она демонстрирует, как работает над своей фигурой. На новых снимках она выглядит стройной и спортивной. 

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    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve

    Скорее всего, блестящее платье просто неудачно легло.


    Джерело: fakty.ua

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